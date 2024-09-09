洋基1：2不敵小熊！塞揚王牌Cole超命苦　先發6局狂飆7K仍吞敗投

洋基塞揚王牌Cole超命苦！紐約洋基今（9）日交手芝加哥小熊，派出塞揚王牌強投Gerrit Cole應戰，Gerrit Cole主投6局，僅失掉2分非自責分，且狂飆出7次三振。然而，洋基打線熄火，只在2局上靠著Anthony Volpe的高飛犧牲打攻下全場唯一分數，最終以1：2不敵小熊，中止近期的2連勝，而Gerrit Cole也吞下本季個人的第4場敗投。
隊友失誤丟分 Cole無奈吞敗投
Gerrit Cole首局就陷入得點圈危機，原有機會安全下莊，但洋基二壘手Glayber Torres卻發生關鍵失誤，讓小熊隊後續攻佔滿壘，並靠著Isaac Paredes的適時安打，一棒掃回2分，而這2分都不是Gerrit Cole的自責失分。
洋基在下個半局，迅速靠著Jazz Chisholm Jr.、Anthony Rizzo接連敲安上壘後，由Anthony Volpe敲出帶有1分打點的高飛犧牲打，迅速將比分追近至1：2落後。然而，小熊先發Jameson Taillon以及2名牛棚投手，後續都沒有讓洋基打線找到機會，最終洋基就以1分差吞下敗仗。
Gerrit Cole本場先發主投6局，僅被敲出3支安打，失掉2分非自責失分，並飆出7次三振。可惜洋基打線全場敲出6支安打，卻都沒能送回分數，隊長「法官」Aaron Judge共3打數敲出1支安打，並選到1次保送，而強打者Juan Soto則是4打數掛零，吞下2次三振。
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Gerrit Cole首局就陷入得點圈危機，原有機會安全下莊，但洋基二壘手Glayber Torres卻發生關鍵失誤，讓小熊隊後續攻佔滿壘，並靠著Isaac Paredes的適時安打，一棒掃回2分，而這2分都不是Gerrit Cole的自責失分。
洋基在下個半局，迅速靠著Jazz Chisholm Jr.、Anthony Rizzo接連敲安上壘後，由Anthony Volpe敲出帶有1分打點的高飛犧牲打，迅速將比分追近至1：2落後。然而，小熊先發Jameson Taillon以及2名牛棚投手，後續都沒有讓洋基打線找到機會，最終洋基就以1分差吞下敗仗。
Gerrit Cole本場先發主投6局，僅被敲出3支安打，失掉2分非自責失分，並飆出7次三振。可惜洋基打線全場敲出6支安打，卻都沒能送回分數，隊長「法官」Aaron Judge共3打數敲出1支安打，並選到1次保送，而強打者Juan Soto則是4打數掛零，吞下2次三振。