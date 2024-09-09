台北某幼兒園傳虐童！4童遭膠帶貼嘴、出手巴頭　檢方起訴2教保員

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一間位於台北市中山區的幼兒園日前傳出虐童事件，沈姓、鄭姓教保員因不滿幼童進食速度過慢等原因，遂用膠帶貼嘴、雙手及打頭等方式凌虐4童，檢方偵結後已依妨害幼童發育罪起訴2人。據了解，2名教保員涉嫌於2023年9月間至10月間涉嫌用膠帶貼住幼童嘴巴、雙手，並用力推打幼童頭部、身體以實施凌虐，直至家長察覺有異，在幼童書包放置錄音筆，才得知沈女、鄭女頻頻對小孩吼叫拍桌，要求園方提供監視器畫面後順利讓全案曝光。由於部分幼兒因受虐出現自我傷害行為，心理諮商評估後也發現幼兒有焦慮不安、躲藏反應、睡眠夜驚、缺乏安全感及易受驚嚇等情緒，已影響幼童身心健全，因此檢方偵結後已依妨害幼童發育罪起訴2人。