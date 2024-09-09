藍委邀學者共同考察核四遭拒！黃健豪：只會讓民眾覺得其中有鬼

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國民黨立委翁曉玲、賴士葆等人今（9）日將前往核四廠考察，並欲帶清大核工所教授李敏等外部顧問共同參與，不過，台電堅持，除了立委與立法院公費助理外，其他專家顧問不得隨行。對此，國民黨立委黃健豪直言，限制參訪只會讓民眾覺得其中有鬼。黃健豪指出，台電提出今(113)年2月22日修訂核電廠參訪作業要點，指依照「台美核電和平利用合作協定」實體防護要求及國際原子能總署核子保防及保安規範，原則上不開放參觀。黃健豪直指，然而，無論是台美核電和平利用合作協定或國際原子能總署核子保防及保安規範針對保安及保防的內容，均在於核子反應爐運轉之放射性、特殊可裂變物料的管理不得拒絕特定人員安排檢視；所有物料、設備、組件之存貨狀態；避免妨礙、延誤、不當干擾所管轄的核子活動等。從上開協定均沒有拒絕一般民眾、機關團體申請參觀核電廠之結論。黃健豪續指，況且「台美核電和平利用合作協定」最新協定英文版時間是2013年，也就是相關規定早在十一年前就訂定了，如果有保防安全問題，試問蔡英文政府八年為何沒有遵守？今天是賴清德政府改正蔡英文政府的安全缺失嗎？黃健豪再轟，更別說，美國及歐洲許多核電廠有開放一般民眾參觀的行程或活動，如果「台美核電和平利用合作協定」實體防護要求或「國際原子能總署核子保防及保安規範」有限制參訪，那歐美各國不都違反相關規範？「我們認同涉及機密部分應該要有保防措施，但不是一竿子打翻的方式限制參訪，只會讓開放、自由、民主的台灣民眾覺得其中有鬼」。黃健豪認為，與其遮遮掩掩，不如昭告大眾，歐美能，台灣也能。