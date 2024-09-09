稱柯文哲自比「台灣曼德拉」　吳春城：他已做好政治受難者準備

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民眾黨昨晚舉行小草集會，立委台上發言金句連發。其中吳春城將柯文哲譽為「台灣曼德拉」也引發熱議。吳春城今（9）日再談此事，強調特定媒體攻擊柯P是因「貪污」被辦，但表面上雖如此，「殊不知這正是柯P看穿了執政者的權謀用心，已做好成為政治受難者的準備。」吳春城指出，「無罪推定」是舉世皆然的人權，但賴清德政府從對柯P約談的那一天起，就一再採用「有罪推定、入人於罪」的偵查手段，甚至搭配特定媒體放話，「請問大家，這不是政治迫害又是什麼？」就連最能代表馬英九前總統意志的蕭旭岑昨天也上台發言，痛斥檢調在這段過程羅織入罪、毀人人格。吳說，台灣的民主道路已經走了30年，卻還發生這樣赤裸裸的政治迫害事件，「柯P將自己比喻成「台灣曼德拉」又有什麼不當之處？」對於執政當局動用國家機器做政治迫害，吳春城重申，柯自始至終了然於胸並態度坦然，他預錄的「照顧好自己、認真過每一天、心存善念、盡力而為」的談話影片，都可說明柯P確實已經以「台灣曼德拉」自許，並做好為台灣政治犧牲奉獻的準備。