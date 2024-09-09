李多慧考慮回韓發展？驚喜現身三星獅球場　韓粉暴動：好久不見

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▲李多慧昨日現身大邱的三星獅主場，拍下現場比賽盛況。（圖／李多慧IG）

▲李多慧大方跟粉絲合照並轉發限時動態，在韓國依舊是人氣指標。（圖／李多慧IG）

韓籍啦啦隊女神李多慧，現為中華職棒味全龍Dragon Beauties成員，最近放假回韓國的她，昨（8）日被拍到現身大邱三星獅職棒球場，觀看三星獅和NC恐龍隊的對決。李多慧身穿寶藍色套裝坐在觀眾席，被攝影師精準捕捉，讓許多韓國粉絲看了震驚直呼：「好久沒在KBO聯賽看到妳了！李多慧啦啦隊隊員」，更有不少韓國球迷喊話，要三星獅把李多慧簽回韓國。出身在韓國大邱的李多慧，雖然在去年3月來台發展，但她還是會不時返韓探望家人。昨日李多慧就驚喜現身三星獅主場，低調坐在觀眾席觀看比賽，被攝影師發現後鎖定拍攝，李多慧也笑著舉起手機反拍，互動相當可愛。只見李多慧身穿寶藍色連身裙，和三星獅主打色對應，顯然是有備而來，要去幫三星獅應援；久違現身韓國KBO職棒聯賽，也讓李多慧的身影掀起討論。不少韓國粉絲敲碗要李多慧回韓發展，更說現在韓國啦啦隊風氣改善，希望李多慧能加盟三星獅，提振士氣。而昨日三星獅有了李多慧的加持，比賽也以10:2的好成績擊敗NC恐龍隊。李多慧雖未回應回韓國發展的言論，但她大量傳發粉絲標記她的影片、照片，心情顯然很不錯。而李多慧2019年通過啦啦隊出道，是起亞虎啦啦隊的人氣新星，卻因為鋒芒蓋過球員遭受攻擊，李多慧才選擇在2022年10月退隊，並在去年3月來到台灣發展，加盟中華職棒樂天桃猿啦啦隊。今年3月合約到期後，李多慧則轉當「小龍女」，加入味全龍Dragon Beauties，和台灣籍成員小映共同擔任隊長，人氣依舊超旺。