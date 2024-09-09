李多慧考慮回韓發展？驚喜現身三星獅球場　韓粉暴動：好久不見

韓籍啦啦隊女神李多慧，現為中華職棒味全龍Dragon Beauties成員，最近放假回韓國的她，昨（8）日被拍到現身大邱三星獅職棒球場，觀看三星獅和NC恐龍隊的對決。李多慧身穿寶藍色套裝坐在觀眾席，被攝影師精準捕捉，讓許多韓國粉絲看了震驚直呼：「好久沒在KBO聯賽看到妳了！李多慧啦啦隊隊員」，更有不少韓國球迷喊話，要三星獅把李多慧簽回韓國。
出身在韓國大邱的李多慧，雖然在去年3月來台發展，但她還是會不時返韓探望家人。昨日李多慧就驚喜現身三星獅主場，低調坐在觀眾席觀看比賽，被攝影師發現後鎖定拍攝，李多慧也笑著舉起手機反拍，互動相當可愛。
李多慧回韓現身球場 韓粉敲碗加盟三星獅
只見李多慧身穿寶藍色連身裙，和三星獅主打色對應，顯然是有備而來，要去幫三星獅應援；久違現身韓國KBO職棒聯賽，也讓李多慧的身影掀起討論。不少韓國粉絲敲碗要李多慧回韓發展，更說現在韓國啦啦隊風氣改善，希望李多慧能加盟三星獅，提振士氣。而昨日三星獅有了李多慧的加持，比賽也以10:2的好成績擊敗NC恐龍隊。
我是廣告 請繼續往下閱讀
李多慧回韓現身球場 韓粉敲碗加盟三星獅
只見李多慧身穿寶藍色連身裙，和三星獅主打色對應，顯然是有備而來，要去幫三星獅應援；久違現身韓國KBO職棒聯賽，也讓李多慧的身影掀起討論。不少韓國粉絲敲碗要李多慧回韓發展，更說現在韓國啦啦隊風氣改善，希望李多慧能加盟三星獅，提振士氣。而昨日三星獅有了李多慧的加持，比賽也以10:2的好成績擊敗NC恐龍隊。