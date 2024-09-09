獨／柯文哲放棄抗告是哪招？白營高層曝策略：有把握檢方沒新事證

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內圖利京華城，遭到羈押禁見，柯文哲律師團今（9）日發表最新聲明指出，柯文哲不願為難法院，決定不抗告。至於到底為何不抗告？民眾黨高層也私下向支持者解釋柯文哲策略：要用不抗告，加速2個月的期程，壓縮檢調的時間，柯文哲有把握不會有新事證，法院也不會裁定延押。柯文哲律師發出三點聲明，一、台灣台北地方法院近日所為柯文哲應予羈押禁見之裁定，其認事用法存在多處明顯違誤，以辯護人之職責，本應依法循抗告程序提請台灣高等法院撤銷並發回更審，以尋求救濟。二、但柯文哲在庭前即已向辯護人明白表示，他曾向庭上陳明不願讓法院有所為難，且如遭羈羈押，不願抗告，請檢察官於此2個月的羈押期間內，窮盡一切調查義務，他也會盡力配合調查。三、經辯護人於律見時再次確認，柯文哲仍然表示不願提起抗告。基於尊重當事人之意願，不再抗告。對於柯文哲不再抗告的決定，外界看得霧煞煞，有民眾黨高層就私下向支持者解釋柯文哲的策略，柯文哲不抗告，加速2個月的期程，減少檢調的時間，這樣11月就必須起訴、移送到法院。該高層也說，柯文哲有把握不會有新事證，法院也不會裁定延押，這樣是把敵人定位在地檢署（行政院所屬），而非法院（司法院）。