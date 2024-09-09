蘋果發表會9/10登場！iPhone 16價格漲價嗎？傳聞只有「1款變貴」

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▲iPhone 16預料會搭載 iOS 18 作業系統。（圖／記者周淑萍攝）

▲一圖看完iPhone 16 系列重點規格。（圖／翻攝Apple Hub X）

蘋果發表會凌晨即將登場，在三年一大改的傳統裡，今年iPhone 16頗令人期待，而關於iPhone 16 的新功能，各界爆料不斷，《NOWnews》在發表會前進行網傳規格最後總盤點，凌晨就能揭曉答案，看看蘋果今年有沒有沒能守住秘密，至於價格的部分，則眾說紛紜，有一派認為4款可能會有1000~3000元調漲，但有研調單位推測只有iPhone 16 Pro 起跳容量翻倍因此價格會有所變動。新機發表前，民眾最關心的就是「價格」，今年會不會漲價？目前有兩派說法，一派認為蘋果為了讓iPhone 16 系列都能支援 Apple Intelligence，硬體成本全都漲價，因此勢必會漲，漲價幅度從1000~3000都有可能。但研調機構 TrendForce則認為蘋果有可能會基於鞏固市場而硬吞下來，唯一有變動可能會是iPhone 16 Pro，取消128GB容量，改從256GB 起跳，價格也就從999美元起跳價變成 1099美元。📍發表會：9月10日凌晨1點📍預購日：（傳聞）9月13日📍開賣日：（傳聞）9月20日📍螢幕：6.1吋動態島📍機身：鋁金屬邊框＋玻璃機背📍晶片：A18📍相機：主鏡頭4800 萬像素＋超廣角1200 萬像素，並首次引入微距功能📍充電：USB-C📍顏色：黑、白、綠、藍、粉📍其他重點功能：靜音改為動作按鈕、支援AI📍容量／價格：▪︎128GB／維持29900元，或是調整到31900元▪︎256GB／維持33400元，或是調整到35400元▪︎512GB／維持40400元，或是調整到42400元📍螢幕：6.7吋動態島📍機身：鋁金屬邊框＋玻璃機背📍晶片：A18📍相機：主鏡頭4800 萬像素＋超廣角1200 萬像素，並首次引入微距功能📍充電：USB-C📍顏色：黑、白、綠、藍、粉📍其他重點功能：靜音改為動作按鈕、支援AI📍容量／價格：▪︎128GB／維持32900元，或是調整到33900元▪︎256GB／維持36400元，或是調整到37400元▪︎512GB／維持43400元，或是調整到44400元📍螢幕：6.3吋動態島，1.2mm 窄螢幕黑邊📍機身：鈦金屬邊框＋霧面玻璃機背📍晶片：A18 Pro📍相機：主鏡頭4800 萬像素＋超廣角4800萬像素+長焦鏡1200 萬像素5倍光學變焦📍充電：USB-C📍顏色：鈦金屬色系，黑、白、原色、咖啡金📍其他重點功能：側邊有動作按鈕、拍攝按鈕、支援AI📍容量／價格：▪︎128GB／傳聞將會取消▪︎256GB／維持40400元，或是調整到42400元▪︎512GB／維持47400元，或是調整到49400元▪︎1TB／維持54400元，或是調整到56400元螢幕：6.9吋動態島，1.15mm 窄螢幕黑邊機身：鈦金屬邊框＋霧面玻璃機背晶片：A18 Pro相機：主鏡頭4800 萬像素＋超廣角4800萬像素+長焦鏡1200 萬像素5倍光學變焦充電：USB-C顏色：鈦金屬色系，黑、白、原色、咖啡金其他重點功：側邊有動作按鈕、拍攝按鈕、支援AI容量／價格：▪︎256GB／維持44900元，或是調整到47900元▪︎512GB／維持51900元，或是調整到54900元▪︎1TB／維持58900元，或是調整到61900元