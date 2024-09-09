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柯文哲不提抗告「心有定見」　民眾黨高層透露：他不想讓法官為難

記者林詠青／台北報導

▲民眾黨秘書長周榆修（右）強調，柯文哲不提抗告應該是不想為難法官。（圖／記者吳翊緁攝，2024.09.08）
▲民眾黨秘書長周榆修（右）強調，柯文哲不提抗告應該是不想為難法官。（圖／記者吳翊緁攝，2024.09.08）
民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，今（9）日律見後也由律師發布聲明確定不提抗告。民眾黨秘書長周榆修得知後強調，早在柯文哲首次無保請回時，柯文哲就說不要為難法官，「面對這樣的法律案可以辦成政治案，我覺得他應該是了然於胸，而且是心有定見」。

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柯文哲的律師團稍早發出聯合聲明，宣布柯文哲不提抗告。聲明第二點還強調，「請檢察官於此二個月之羈押期間內，窮盡一切調查義務」。民眾黨秘書長周榆修中午接受資深媒體人黃光芹《中午來開匯》節目專訪時，也在直播中看見聲明。

黃光芹問周榆修，聲明第二點是否有抗議檢方的意味，要檢方在羈押期間2個月內查明案情？周榆修則強調，從柯文哲第一次被無保請回去接他，在車上「我當下感覺是他早就已經做了決定了」，周榆修砲轟檢方「法律案可以辦成政治案」，當時柯文哲應該了然於胸、而且心有定見。

周榆修並透露，當時在車上，柯文哲就告訴他，他有告訴法官不要為難「你就直接處理把我押了吧」，因為檢方心證已成。周強調，他也知道現在社會一定會傳柯文哲就是畏罪才會不抗告，這種酸言酸語他也聽很多了，但其實柯文哲就只是不想讓法官為難。

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