子瑜背後驚見詭異笑臉！真實身分曝光　她自嘲：可以避邪

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▲子瑜媽媽黃燕玲（左）從TWICE剛出道起就力挺女兒事業，這次也親飛韓國應援子瑜SOLO。（圖／子瑜媽媽IG）

▲子瑜（中）和媽媽黃燕玲（左）、表妹（右）一起跳新曲舞蹈挑戰。（圖／子瑜 IG）

韓國女團TWICE的台灣成員子瑜，在本月初發行首張個人迷你專輯，正式以SOLO歌手之姿出道，除了TWICE成員娜璉、志效、多賢、彩瑛等人陸續到場支持老么子瑜，子瑜母親黃燕玲也親自飛到韓國參與女兒的打歌活動，有粉絲捕捉到母女倆一起下班的畫面，然而身處車子內側的子瑜媽媽在子瑜背後看不太清楚臉，讓子瑜媽媽都轉發照片自嘲：「可以拿來辟邪！」有一名接子瑜下班的粉絲在X上PO出照片，只見開朗笑著的子瑜身後，有一張輪廓不太清晰地慈祥笑臉，不過因為光線問題顯得有一絲恐怖感，該名粉絲疑惑表示：「後面？」並笑說對不起周媽媽，連子瑜媽媽本人都轉發貼文寫道：「要不是鬼月剛好結束，不然剛好可以避邪哈哈」粉絲紛紛笑翻：「子瑜媽媽太搞笑」、「還是很漂亮」、「子瑜的幽默是遺傳媽媽的吧」、「還以為是誰講話這麼壞，結果是媽媽本人」，還有人說看得出來子瑜媽媽也很愛ONCE（TWICE粉絲名稱），媽媽則親切回覆：「這是一定的！」一向力挺女兒的子瑜媽媽，這次特地飛到韓國支持子瑜的首次SOLO活動，在看子瑜MBC音樂節目《音樂中心》錄製後，都忍不住感性落淚。昨（8）日子瑜還在自己的IG上分享和媽媽、表妹一起跳新曲《Run Away》的舞蹈挑戰，說說笑笑的家人團聚，整個畫面看起來相當溫馨。生 日：1999年6月14日（25歲）學 歷：韓林演藝藝術高等學校實用音樂科出 道：2015年（TWICE）、2024年（個人）公 司：JYP娛樂出道地：南韓、日本、美國出道作：🇰🇷南韓／《The Story Begins》🇯🇵日本／《#TWICE》🇺🇸美國／《The Feels》🇰🇷個人／《abouTZU》