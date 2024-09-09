浪花男子「他」來台灣要請吃飯！落地桃園搭高鐵去台北：欣賞風景

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▲高橋恭平是團中最幸運的成員。（圖／大鴻藝術BIG ART）

▲浪花男子期待吃到台灣美食，古早味蛋糕、珍珠奶茶都要品嚐。（圖／浪花男子X）

▲浪花男子11月30日、12月1日來台開唱。（圖／大鴻藝術 BIGART、SuperDome 超級圓頂）

日本星達拓娛樂（舊名：傑尼斯事務所）旗下男團「浪花男子」將首度來台，不試水溫直接在11月30日、12月1日於台北指標性的場地「台北小巨蛋」連開2場演唱會，7位成員：藤原丈一郎、西畑大吾、大橋和也、高橋恭平、大西流星、道枝駿佑、長尾謙杜十分重視此趟寶島行，特別抽空接受訪問，聊到團中最幸運的人是誰，大家一致指向高橋恭平，因為他每次都會「猜拳猜贏」請大家吃飯，成員就喊話，屆時來台一定會再猜拳，請吃台灣道地美食。「浪花男子」這次的小巨蛋演唱會2萬張門票，全採實名登記抽選，並非有錢才能買得到，要有一點點幸運才行，許多歌迷為此求神拜佛祈求；「浪花男子」聽聞，分享出道前7位成員也有一起去拜拜的故事，希望大家都能順利出道、心想事成，大橋和也說：「但我們沒有再一起全員去過了，現在就是個別去，不過我本身是很愛去神社人，都是祈求團體都能順利成長。」問及誰是團中最幸運的人？大橋和也拍了拍高橋恭平說：「你吧！」高橋恭平就解釋，他們每次聚餐，都會猜拳決定誰付錢，「贏的就是榮譽請客」，但因為次數過於頻繁，高橋恭平打算「這個月結束這儀式」，其他人聽聞傻眼：「為什麼！」但答應屆時來台灣，會再猜拳決定由誰請吃大餐。這次《Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha'》演出，「浪花男子」有一套閃到不行的服裝，長尾謙杜透露大家都會加入設計討論，「服裝設計都是我負責，也會加入團員的意見，（演唱會）專輯視覺相關的概念也會加進去。開場閃閃發光那套，期待能帶來台北給大家看看，但因為太閃，我們都覺得刺眼，一邊表演一邊被閃到」。至於歌單，有機會的話，他們也想用當地語言演唱，粉絲屆時或許有機會聽到「浪花男子」唱中文歌。道枝駿佑曾跟許光漢合拍台灣、日本製作的電影《青春18×2 通往有你的旅程》，許光漢曾赴日合體道枝駿佑宣傳作品；道枝駿佑日前說過，希望到時能邀請許光漢來看台北小巨蛋的演出，沒想到對方卻在8月20日低調入伍，有沒有想對他說的話？道枝駿佑表示：「他最後一次去日本宣傳後，我們就沒機會碰面聯絡了，我還沒有機會邀請他，希望到時來台北能見到許光漢。」他們11月的台北演出內容處於籌備階段，具體的流程規劃尚未出爐，成員也還沒學太多中文，道枝駿佑：「目前就只會簡單的打招呼。」記者就教學「浪花男子」唸法，7人一字一字拼音仍講得不標準，模樣十分逗趣。而這趟也是高橋恭平人生首次出國，他表示：「我完全沒有出國的相關知識，但也因為是第一次，我好期待！」大西流星是團中唯一來過台灣旅遊的人，他透露上次來台為了體驗坐高鐵，特地坐了幾站欣賞機場附近的風景，「我還特地繞遠路搭一小段，希望這次能好好搭高鐵！」他也推薦古早味蛋糕，到時成員來台一定要吃看看。浪花男子是「關8（關西傑尼斯8）」成員大倉忠義培訓的男團，成員由藤原丈一郎、西畑大吾、大橋和也、高橋恭平、大西流星、道枝駿佑、長尾謙杜等平均年齡24歲的7位隊員組成。2018年9月時，他們在關西小傑尼斯的公演初亮相，2019年開始名氣漸漸攀升，不管是節目、廣播或是舞台劇，工作接踵而來，奠定在偶像歌壇的地位，2021年開始舉辦全國體育館巡演，並於2021年11月12日發片「正式出道」。團體中，道枝駿佑更參與過台灣、日本合作的電影《青春18×2 通往有你的旅程》，跟許光漢有不少對手戲，在台廣為人知。演出時間：2024年11月30日（六）19：002024年12月01日（日）17：00演出地點：台北小巨蛋活動票價：4880元、2880元、800元、身障席400元（1）台灣登記抽選：2024年9月02日（一）10：00－9月04日（三）10：00（2）全球登記抽選：2024年9月12日（四）10：00－9月14日（六）10：00（3）復活抽選：2024年9月19日（四）15：00－9月21日（六）18：00（4）一般販售：2024年10月5日（六）12：00售票系統：Ticket Plus遠大售票