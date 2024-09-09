僅馬辦蕭旭岑到場挺柯　邱毅曝藍營傳統文化「自私怕事冷漠」

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉京華城貪污案遭羈押禁見，民眾黨定調為司法迫害，昨日於立院旁舉辦活動聲援，而國民黨內僅有馬英九基金會執行長蕭旭岑到場力挺。對此前立委邱毅說，，其他藍營政治人物選擇迴避，應該怕成為賴清德下波追殺的對象，不過這倒也是國民黨傳統醬缸文化，就是自私怕事冷漠，「自掃門前雪，莫管他人瓦上霜」。邱毅說，民眾黨為聲援柯文哲，對小草發出動員令，超過萬人以上的小草擠爆立法院群賢樓前廣場，如果再加上直播觀看人數，超過5、6萬人。而在檢調策略性組織媒體鬥臭柯文哲，並把其收押進土城看守所，勾結檢調的名嘴揚言柯文哲出不來了，將被關到死，因此民眾黨小草流失，將走向泡沫化。邱毅說，然而草以行動粉碎外界流言，代表柯文哲政治能量猶在，檢調若再胡作非為，更大規模的抗爭即將到來。而賴清德意圖裂解民眾黨8席立委，破壞藍白合的陰謀詭計，也沒那麼容易得逞。另提及長蕭旭岑到場，並稱是代表馬英九而來，而馬對柯文哲被政治追殺、司法迫害，完全是感同深受。邱毅說，不過遺憾的是，其他藍營政治人物選擇迴避，應該怕成為賴清德下波追殺的對象，不過這倒也是國民黨傳統醬缸文化，也就是自私怕事冷漠，「自掃門前雪，莫管他人瓦上霜」。