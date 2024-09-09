中職／中信兄弟有望一次點亮2魔術數字！11日出戰樂天桃猿是關鍵

中信兄弟有望一次點亮2魔術數字！中信兄弟在上半季拿下32勝28敗，以排名第3作收，不過進到下半季後戰績一路飆升，近10戰狂拿9勝，上周在主場迎戰統一7-ELEVEn獅，更是橫掃收下3連勝，也拉開雙方全年度勝率差距。兄弟下場比賽將在11日交手樂天桃猿，倘若順利贏球，將有機會同時點亮「全年勝率」、「下半季封王」的魔術數字，不過在確切數字的部分，仍需視其他對戰組合結果而定。
兄弟戰績扶搖直上 近10戰狂掃9勝
兄弟自從8月尾聲戰績一路飆升，近10戰更是奪下9勝，只有在9月4日的比賽敗給台鋼雄鷹，目前累積59勝42敗、勝率0.584，因為在3連戰中橫掃統一，雙方勝差來到3.5場。若兄弟延續連勝氣勢，在11日擊敗樂天桃猿，將能點亮「全年勝率」的魔術數字。
另一方面，兄弟距離點亮「下半季封王」的魔術數字也越來越靠近，除了味全龍外的剩餘4隊，都已經出現淘汰的魔術數字。味全上半季狀況不理想，但在找回打擊狀態後，目前下半季戰績高居全聯盟第2，將在10、11日連日交手台鋼，若不幸吞敗，且兄弟又在11日擊敗樂天，那麼就將點起兄弟「下半季封王」的魔術數字。
值得一提的是，縱使11日燈號尚未亮起，兄弟將在周末出戰龍隊，屆時也相當有機會挑戰點亮魔術數字。若兄弟順利拿下「全年勝率」、「下半季封王」，那麼將直接領到總冠軍賽門票，並享有5場主場優勢。
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兄弟自從8月尾聲戰績一路飆升，近10戰更是奪下9勝，只有在9月4日的比賽敗給台鋼雄鷹，目前累積59勝42敗、勝率0.584，因為在3連戰中橫掃統一，雙方勝差來到3.5場。若兄弟延續連勝氣勢，在11日擊敗樂天桃猿，將能點亮「全年勝率」的魔術數字。
另一方面，兄弟距離點亮「下半季封王」的魔術數字也越來越靠近，除了味全龍外的剩餘4隊，都已經出現淘汰的魔術數字。味全上半季狀況不理想，但在找回打擊狀態後，目前下半季戰績高居全聯盟第2，將在10、11日連日交手台鋼，若不幸吞敗，且兄弟又在11日擊敗樂天，那麼就將點起兄弟「下半季封王」的魔術數字。
值得一提的是，縱使11日燈號尚未亮起，兄弟將在周末出戰龍隊，屆時也相當有機會挑戰點亮魔術數字。若兄弟順利拿下「全年勝率」、「下半季封王」，那麼將直接領到總冠軍賽門票，並享有5場主場優勢。