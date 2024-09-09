中職／中信兄弟有望一次點亮2魔術數字！11日出戰樂天桃猿是關鍵

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▲中信兄弟本週末系列戰橫掃統一獅，其中近期都擔任開路先鋒的宋晟睿，打擊手感火燙，3戰敲出2轟，本季打擊率站上3成70，且最後一戰還有關鍵守備美技接殺幫助球隊贏球。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟有望一次點亮2魔術數字！中信兄弟在上半季拿下32勝28敗，以排名第3作收，不過進到下半季後戰績一路飆升，近10戰狂拿9勝，上周在主場迎戰統一7-ELEVEn獅，更是橫掃收下3連勝，也拉開雙方全年度勝率差距。兄弟自從8月尾聲戰績一路飆升，近10戰更是奪下9勝，只有在9月4日的比賽敗給台鋼雄鷹，味全上半季狀況不理想，但在找回打擊狀態後，目前下半季戰績高居全聯盟第2，將在10、11日連日交手台鋼，若不幸吞敗，且兄弟又在11日擊敗樂天，那麼就將點起兄弟「下半季封王」的魔術數字。若兄弟順利拿下「全年勝率」、「下半季封王」，那麼將直接領到總冠軍賽門票，並享有5場主場優勢。