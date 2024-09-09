台版堀北真希降臨PLG領航猿！若潼成「棒籃雙棲」第一人紅到日本

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▲若潼有信心能擔任MC角色。（圖／樂天桃猿提供）

▲若潼成為樂天史上第一「棒籃雙棲」的啦啦隊女孩。（圖／樂天桃猿提供）

樂天桃猿與桃園璞園領航猿於9日宣布了重磅消息，「樂天女孩」若潼正式加盟籃球隊，擔任猿氣MC角色。對於首度擔任猿氣MC的挑戰，若潼笑說：「這是一個全新的嘗試，我非常期待，但也感到有點緊張！」桃園璞園領航猿9日宣布，「樂天女孩」若潼加入新的PilotsCrew，因其制服風格神似空姐，也被稱為「空姐」。談到擔任猿氣MC的角色，若潼透露，當桃園璞園領航猿來接洽時，她花了一段時間考慮。她表示：「為了這次的MC角色做了不少準備，觀察了許多籃球比賽，也向當MC的朋友請教，平常也會觀摩樂天球場上沐妍和團長Aby的主持技巧。」她也提到，當MC時要特別注意語音的清晰度，不能像平常和朋友聊天那樣過於放鬆。有「台版的堀北真希」稱號的若潼，曾被日本棒球網站《Kerorin’s Life Scoop》評為台灣前四高人氣的啦啦隊女孩，不僅擁有甜美的外型，還擁有空靈的歌聲，曾發行過個人單曲。若潼的加入，是繼樂天團長RINA及艾融後，首位「樂天女孩」加盟職籃啦啦隊。樂天桃猿和桃園璞園領航猿兩支球隊皆以桃園為主要城市，並以猿猴為球隊吉祥物，形成了「雙猿大連線」，若潼對於加入MC行列的感受表示：「談到面對不同體育項目的緊張感和壓力，若潼坦言壓力很大，這是她離開原本舒適圈的全新挑戰，也希望通過這次經歷，能給自己更多的挑戰，接觸到新的事物，至於平時都怎麼減緩壓力？她笑說喜歡睡覺：「