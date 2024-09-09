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柯文哲不提抗告　民眾黨3點回應全力支持、盼司法盡速釐清真相

記者林詠青／台北報導

▲民眾黨昨晚集會全體黨公職上台力挺柯文哲，今則發聲明要求司法盡速釐清真相。（圖／記者吳翊緁攝，2024.09.08）
▲民眾黨昨晚集會全體黨公職上台力挺柯文哲，今則發聲明要求司法盡速釐清真相。（圖／記者吳翊緁攝，2024.09.08）
民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，今（9）日透過律師團表達不提抗告的決定，民眾黨獲悉後也表達支持並尊重柯文哲個人意志，並提出三點聲明，呼籲司法單位須秉持「勿枉勿縱、無罪推定、公平審理」基本精神，盡速釐清真相。

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民眾黨聲明全文：

一、 自柯文哲主席遭裁定羈押後，台灣民眾黨多次聲明強調，同一份事證，卻出現兩種極端不同的裁定結果，加上近來檢方無所不用其極，押人取供、入人於罪，配合特定媒體洩漏偵辦資訊，企圖操弄錯誤輿論，對柯文哲主席進行人格抹殺，也讓社會大眾對於司法公正逐漸喪失信心。

二、 惟柯文哲主席選任辯護人聯合聲明中提及：「不願讓法院有所為難」，已充分顯現柯主席即便面對北檢濫權偵辦，他仍會全力配合調查，也讓司法公正性同時受到檢驗。

三、 台灣民眾黨強調，既然柯主席已聲明他放棄抗告全力配合調查，就請司法單位秉持勿枉勿縱、無罪推定、公平審理之基本精神，盡速釐清真相。

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