夫妻「陰毛爬滿蟲」超癢　醫揭旅館毛巾成兇手：治療毛要全剃

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有醫師分享，一對夫妻因為使用旅館毛巾感染陰蝨，想要治療陰蝨感染，必須將陰毛全部剃除。醫師建議，民眾外出旅遊，最好自備毛巾和個人衛生用品。顧家醫療總院長顧芳瑜透露，有一對夫妻在入住規模較小的旅館後，因使用旅館提供的毛巾，雙雙感染陰蝨，他指出，若有些旅館毛巾清潔消毒不夠徹底，就可能殘留病毒或寄生蟲，。顧芳瑜解釋，陰蝨是一種寄生於人體陰毛部位的寄生蟲，以吸取人體血液為食，並在陰毛根部產卵。感染陰蝨的主要途徑是性行為，但也可能透過接觸患者使用過的衣物、床鋪或毛巾傳播。顧芳瑜進一步說明，感染陰蝨的症狀包括陰部搔癢、出現紅疹、丘疹，或是在陰毛根部發現橢圓形蟲卵。治療陰蝨感染，必須將陰毛全部剃除，並使用抗寄生蟲藥物清洗。顧芳瑜建議，民眾外出旅遊時，最好自備個人毛巾和衛生用品，不僅環保，更能降低感染風險。在家中清洗毛巾時，最好使用高溫、高壓消毒，若無法做到，至少要定期使用清潔劑清洗洗衣機。若家中有人感染陰蝨，建議全家人都接受檢查和治療，以避免交叉感染。