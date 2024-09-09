柯文哲不抗告！律師一看兩大矛盾　「勝算渺茫下台階」

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民眾黨主席柯文哲因京華城案涉貪遭法官裁定羈押禁見，對此律師團在時隔數日後今（9）日聲明稱將不抗告，稱柯文哲「曾向庭上陳明不願讓法院有所為難」，故基尊重當事人意願不再抗告。對此律師黃帝穎認為其中有兩大矛盾，首先是柯若認定北院羈押裁定明顯認事用法違法，不抗告是明顯自相矛盾；其次是以不為難法院當理由，但民眾黨連日攻擊司法，不只說法自相矛盾，還明顯表裡不一，評論柯文哲此舉，「應是自知抗告勝算渺茫的下台階說詞」。對於柯文哲律師團發表聲明稱將不抗告，黃帝穎認為其中有兩大矛盾之處，首先柯文哲如果認定北院羈押裁定明顯認事用法違法，應依法救濟由高院審理，不抗告這才是明顯自相矛盾；其次是柯文哲以「不為難法院」當理由不抗告，但民眾黨全黨上下連日攻擊司法，柯不只說法自相矛盾，還明顯表裡不一。黃帝穎說，柯文哲在京華城弊案的共犯沈慶京、應曉薇、彭振聲、吳順民等4位在押被告，日前提起抗告均被高院駁回，全部羈押確定，柯拿「不為難法院」當不抗告理由，「應是自知抗告勝算渺茫的下台階說詞」。