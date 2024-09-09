庭沼珉「胃癌2期」切除70％胃！《媽媽朋友的兒子》丁海寅超心碎

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▲《媽媽朋友的兒子》最新一集中，崔承效（丁海寅 飾）終於鼓起勇氣告白。（圖／翻攝tvN）

▲《媽媽朋友的兒子》中，裵石榴（庭沼珉 飾）的前男友宋鉉濬（韓俊宇 飾）現身。（圖／翻攝tvN）

▲《媽媽朋友的兒子》中，崔承效（丁海寅 飾）疑似得知裵石榴（庭沼珉 飾）生病，心痛又生氣。（圖／翻攝tvN）

韓劇《媽媽朋友的兒子》昨（8）日播至第8集，崔承效（丁海寅 飾）鼓起勇氣告白裵石榴（庭沼珉 飾），但她的前男友宋鉉濬（韓俊宇 飾）竟出現死纏爛打求復合，宋鉉濬甚至知道崔承效「不知道的祕密」，就是裵石榴罹患胃癌2期；下集預告中，疑似知道真相的崔承效心碎滿地：「妳怎麼能不告訴我這件事？我對妳來說，只是這樣的存在嗎？」《媽媽朋友的兒子》劇情講述婚姻、事業失敗的女子裵石榴（庭沼珉 飾）回國重啟錯誤人生，卻遇到她生活的黑歷史「媽媽朋友的兒子」崔承效（丁海寅飾），好久不見的2人依然互看不順眼，就此開啟一段相愛相殺的浪漫故事。第8集中，毀婚的宋鉉濬回到韓國求和裵石榴，但裵石榴的心已被告白的崔承效動搖，裵石榴同時發現，自己早在幼稚園就已經愛上崔承效，正在思考如何答覆對方。2人約定限期11天思考，11天後裵石榴就要做出決定，只是這期間，宋鉉濬不斷獻殷勤打擾裵石榴，看得崔承效很不是滋味。有一天，裵石榴陰錯陽差得做飯給宋鉉濬、崔承效，2男吃到一半，裵石榴肚子痛到倒下，就在他們爭相誰負責送裵石榴去醫院，裵石榴竟甩開崔承效的手；躺在急診室病床上的裵石榴跟醫生說：「3年前，我在美國動過手術，是胃癌二期，切除了百分之70的胃，還做了化療。」宋鉉濬也趕緊拿出病例給主治醫生，而這個祕密，除了他們2位，其他人都不知情。下集預告中，崔承效仍陷在被裵石榴甩開的難過情緒，隨後疑似發現真相，他傷心落淚的跟裵石榴說：「妳怎麼能不告訴我這件事？我對妳來說，只是這樣的存在嗎？就連身為朋友，也只是這樣的存在嗎？」心碎滿地。類 型：浪漫喜劇導 演：柳濟元編 劇：申夏恩主 演：丁海寅（飾演：崔承效）、庭沼珉（飾演：裵石榴）開播日：2024年8月17日－2024年10月6日（預計）集 數：16收 看：tvN、TVING、Netflix（每週六、日22：00更新）