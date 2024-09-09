日月潭出現水龍捲！遊湖觀光客瘋狂搶拍　氣象站提醒：千萬別追

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近來午後熱對流旺盛，南投日月潭的湖面，8日傍晚突然出現水龍捲，當時一部遊湖船正在靠岸，40多名遊客目睹水龍捲生成過程，從湖面往上、一路捲到連接天空上雲層，連忙拿下手機錄下奇特景象。氣象站提醒，水龍捲遠遠看就好，千萬別刻意靠近，尤其是船隻，以免被氣流波及發生危險。南投縣這幾天傍晚都會下暴雨，昨（8）日傍晚在南投日月潭水社碼頭，當時已開始下雨，一艘遊湖船剛在碼頭停妥、另一艘駛進中，船上遊客直擊到，2、3公里外的文武廟附近水域，出現細細長長的水龍捲，從水面不斷旋轉、往上延伸連接到低空的烏雲上，遊客興奮拿起手機瘋狂搶拍。壯觀景象維持約2分鐘，不久雨勢變大，水龍捲也消失。日月潭氣象站表示，這是受到低氣壓接近、高空冷心低壓雙重影響，加上潭區提供水龍捲必要的水氣來源，在空氣塊上下劇烈運動的過程中，容易產生局部小尺度的水龍捲現象。氣象站提醒，遇到水龍捲出現，遠遠看就好，千萬別刻意靠近，尤其是船隻，以免被氣流波及發生危險。