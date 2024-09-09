中秋節烤肉風氣「這幾年快速衰退」！台人揭關鍵3斷點：回不去了

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▲台灣的中秋節烤肉習慣，在這幾年間迅速式微。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲受到環保觀念的演進影響，未來能戶外烤肉的地點只會越來越少。（示意圖／取自pixabay）

▲近幾年來9月份越來越熱，一點都沒有秋天的氣息，也讓許多人在戶外烤肉的意願降低，寧願去烤肉店吹冷氣爽爽吃。（圖／記者潘毅攝）

2024年中秋節即將在9月17日來到，但因為今年沒有中秋連假，因此許多人都打算提前或延後到週末與親友相聚。更有網友認為，近幾年來中秋節烤肉的風氣迅速衰退，在路上越來越難體驗到「一家烤肉萬家香」的感覺，對此，許多鄉民也點名，直言烤肉習俗已經回不去了。「中秋烤肉是怎麼式微的？」有網友在PTT上感慨發文，提到過去因為烤肉醬的廣告，讓台灣的中秋節傳統多了烤肉這項活動，以前整個9月台灣街頭都飄著烤肉香味，好幾攤烤肉約更是家常便飯，商家也搶攻商機，狂打廣告。不過這兩三年來，烤肉的風氣變弱了許多，這讓他相當好奇：「是什麼原因造成中秋烤肉式微？因為現在路邊，乃至於河堤幾乎都不能烤了嗎？還是現在吃烤肉太方便了，不需要中秋特地約？」貼文曝光後，立刻吸引大批鄉民回應，更點出主要有3大原因，如，並認為未來烤肉這項習俗只會越來越式微。會造成中秋節烤肉習俗越來越式微的主要原因，得從前幾年的新冠疫情開始說起，當時許多縣市都禁止中秋節公共區域烤肉，藉此防堵疫情擴散，這樣停擺了2至3年後，烤肉習慣一中斷，就再也回不去了。再加上，原本9月份的中秋節前後晚上應該會是相當涼爽的天氣，但是現在變成到晚上都還必須開冷氣的悶熱氣候，在戶外烤肉還會滿頭大汗，也降低了許多人籌備烤肉派對的意願，寧可相約到有冷氣吹的燒肉店，還不用準備工作與善後收拾。最後則是，隨著環保減碳的意識逐漸抬高，許多社區已經不允許住戶在陽台烤肉，而在騎樓烤肉也可能因為濃煙影響他人遭檢舉挨罰。因此許多民眾都會選擇到河濱公園烤肉。最具指標性的台北市，「淨零排放管理自治條例」將在明年1月份正式登場，因此2024年中秋節已經未像往年一樣增加更多烤肉、野炊區開放範圍，未來也只會有越來越多縣市跟上，逐漸壓縮中秋節烤肉的空間，因此這項習俗也只會越來越式微。📍大佳河濱公園：10號門旁高速公路橋下廣場📍華中河濱公園：華中橋下自行車道北側橋孔指定區📍道南河濱公園：左岸恆光橋越堤坡道下圓形廣場📍成美右岸河濱公園：麥帥一橋堤外河岸邊廣場📍大佳河濱大直橋下📍鹿角溪原住民主題部落公園📍中山橋原住民族主題園區📍八里文化公園📍陽光橋下右岸萊茵公園📍光復賞鳥河濱公園📍福和橋下永和公園📍桃園市一般公園仍不開放烤肉，全市僅桃園區虎頭山公園有常態性免費烤肉區，提供54個烤肉爐位並採現場登記。📍清水區鰲峰山公園烤肉區📍北屯區中正露營區