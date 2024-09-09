環境部補助4800萬元徵新技術　破解土壤、地下水污染問題

為了解決國內土壤與地下水污染問題，環境部環境管理署啟動《113年度土壤及地下水污染整治基金補助研究與模場試驗專案》，補助新台幣4800萬元徵求革新技術，將於明（10）天、後（12）天舉辦2場線上說明會，歡迎國內大專院校、公立研究機構、財團法人學術研究機構踴躍參與環境保護的行動。
環境部表示，《113年度土壤及地下水污染整治基金補助研究與模場試驗專案》旨在解決國內土壤、地下水污染問題，並且致力提升技術實力接軌國際，為了解決國內污染場址一共提出8項徵求主題、11項技術子題，包括整治程序優化、永續與韌性整治、風險導向整治技術、智慧污染監測、新興污染課題、先進污染鑑識、人工智慧運用及污染土地再利用管理與推動策略等。
環境部提到，《113年度土壤及地下水污染整治基金補助研究與模場試驗專案》徵件審查方式分為兩個階段，第1階段申請者應在今年10月7日下午5時前備電子公文、構想書，內容包括研究構想、方法、預期成果，等到通過審查後將另行通知申請者進入第2階段提交詳細申請計畫書及簡報。
環境部說明，為了能讓各界快速瞭解申請重點，環管署9月10日、9月12日舉辦2場線上說明會，相關資訊也已刊登在土壤及地下水污染整治基金補助研究與模場試驗專案宣導網，歡迎國內大專院校、公立研究機構、財團法人學術研究機構踴躍參與環境保護的行動。
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環境部提到，《113年度土壤及地下水污染整治基金補助研究與模場試驗專案》徵件審查方式分為兩個階段，第1階段申請者應在今年10月7日下午5時前備電子公文、構想書，內容包括研究構想、方法、預期成果，等到通過審查後將另行通知申請者進入第2階段提交詳細申請計畫書及簡報。
環境部說明，為了能讓各界快速瞭解申請重點，環管署9月10日、9月12日舉辦2場線上說明會，相關資訊也已刊登在土壤及地下水污染整治基金補助研究與模場試驗專案宣導網，歡迎國內大專院校、公立研究機構、財團法人學術研究機構踴躍參與環境保護的行動。