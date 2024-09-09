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京華城案延燒！檢方追查行賄金流　沈慶京面容虛弱坐輪椅進北檢　

記者陳苾暐/綜合報導

▲沈慶京因涉入京華城弊案，日前遭北檢聲押獲准。（示意圖／NOWnews葉政勳攝影）
▲沈慶京因涉入京華城弊案，日前遭北檢聲押獲准。（示意圖／NOWnews葉政勳攝影）
民眾黨主席柯文哲在北市長任內，將京華城案將土地容積率提高至840％，遭質疑圖利，日前北檢兵分多路搜索威京集團總部及京華城負責人、威京集團主席沈慶京及國民黨台北市議員應曉薇等，複訊後沈慶京、應曉薇雙雙被聲押獲准，今（9）日北檢首度提訊沈慶京，詳細情形還有待進一步釐清。

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據了解，台北市京華城的容積率於柯文哲市府任內暴增到840%，因此遭外界質疑護航業者，北檢今年5月間分他字案偵辦，並將柯文哲、彭振聲、應曉薇及沈慶京等相關人員列為被告。

檢方懷疑沈慶京在京華城案中行賄應曉薇4千餘萬，雖沈慶京供稱只是單純捐給應曉薇協會的慈善捐款，但經查應曉薇收款時間與其向北市府陳情時間相當接近，因此檢方複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

上月30日沈慶京進入看守所，不料本月5日卻突然傳出身體不適，所幸保外就醫後已無大礙，今天下午檢方為釐清金流首度提訊沈慶京，他也因無法行走坐在輪椅上，由法警協助移動。

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