章子怡疑遭鹹豬手秒變臉　威尼斯影展影帝又親又摸畫面曝光

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▲章子怡（左）被法國演員文森林頓（右）突然親臉頰，嚇到往後傾。（圖／微博）

▲章子怡（左）疑似遭到法國演員文森林頓（右）鹹豬手，瞬間大變臉。（圖／微博）

45歲的影后章子怡在今年以唯一華人評審身分出席威尼斯影展，並擔任「最佳男演員獎」的頒獎人，沒想到卻疑似遭到得獎者「鹹豬手」，章子怡本人都嚇了一跳，不自在的表情全都被拍下來，畫面曝光也讓網友們替她抱不平。第81屆威尼斯影展在當地時間7日晚間舉辦閉幕暨頒獎典禮，章子怡為今年評審團唯一一位華人代表，並擔任影帝獎項之頒獎人。獲獎的法國演員文森林頓（Vincent Lindon）在上台領獎時，將章子怡拉向自己，原以為是要行國際禮儀貼面禮，然而文森林頓卻真的親了章子怡的臉頰，讓章子怡躲避不及，從她向後傾的肢體也看得出她並不自在。接下來合照時，文森林頓疑似把手搭在章子怡後腰或臀部，章子怡瞬間瞪大雙眼，之後恢復鎮定露出專業的微笑，但不自然的肢體動作和表情，掀起了許多網友們討論，網友怒轟文森林頓根本是性騷擾，光看畫面就不是很舒服！章子怡疑似遭伸鹹豬手的畫面曝光後，微博網友氣轟：「色老頭」、「這還是禮儀嗎」、「感覺章子怡很不舒服」、「親的時候躲了一下」，還有人怒批：「在殿堂級頒獎現場的眾目睽睽之下，連堂堂國際影后也只能忍受這樣的非禮，這就是女性的處境」，對章子怡的處境感到相當氣憤！然而也有人指出，文森林頓得獎後都有親自向每位評審親吻臉頰道謝，也可能只是表達感謝和喜悅的方式之一。法國資深男演員文森林頓演戲多年，還身兼導演、編劇。演技生涯獲獎無數，在2015年曾以《衡量一個人》獲得第68屆坎城影展最佳男演員獎，今年更以《The Quiet Son》在第81屆威尼斯影展成功封王。除此之外他還是2022年坎城影展的評審團主席，在國際影壇上地位非凡。