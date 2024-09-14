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昨日與明日之島！近在咫尺、時差卻有23小時的迪奧米德群島

國際中心蔡姍伶／綜合報導

▲位於白令海峽的大小迪奧米德島，存在一條美俄的海上邊界。（圖／翻攝自NASA）
▲位於白令海峽的大小迪奧米德島，存在一條美俄的海上邊界。（圖／翻攝自NASA）
你知道美國、俄羅斯這2個看似在地理上沒有交集的大國，其實存在一個非常有趣的「邊界」嗎？美國NASA曾在2018年初以衛星空拍圖的方式，秀出一張位於不知名海域的小島照片，供讀者猜猜樂。後來謎底揭曉，圖中的神祕小島，名為「小迪奧米德島」（Little Diomede），它與隔壁的「大迪奧米德島」（Big Diomede），相距僅3.8公里（2.4 英里），卻隸屬2個完全不同的國家。

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據NASA介紹，大小迪奧米德島又可稱為「昨日與明日之島」，位於阿拉斯加（Alaska）與西伯利亞（Siberia）之間的白令海峽（Bering Strait）。2座島嶼之間的水域被美國、俄羅斯的海上邊界一分為二，大島隸屬俄國，小島隸屬美國，它們之間的狹窄通道在歷史上被稱為「冰幕」（ice curtain），但更多是與冷戰時的緊張局勢有關，而不是與氣候有關。

之所以被稱為「昨日與明日之島」，是因為大小迪奧米德島雖然距離僅3.8公里，但中間是美俄邊界，是2個不同時區的分界線，導致身處小迪奧米德島看到的是「明天的」大迪奧米德島，反之亦然。

▲（圖／擷取自谷歌地圖）
▲▼大、小大迪奧米德島之間，正好被國際時區線分隔開來，兩邊分別是俄羅斯的西伯利亞地區以及美國的阿拉斯加州。（圖／擷取自谷歌地圖）
▲（圖／擷取自谷歌地圖）
 
迪奧米德群島界線的由來

美國的阿拉斯加州，是美國在1867年3月，以720萬美元從俄羅斯帝國之手買來的，當時雙方決定以白令海峽中間為界，而大小迪奧米德島剛好就位於海峽中央，海峽中界就把大小迪奧米德島分割開來，從此小迪奧米德島屬於美國，大迪奧米德島則仍屬於俄羅斯。

至於島上是否有住人？NASA引述美國人口普查報告顯示，小迪奧米德島西側有一個小型社區，居民甚至從家裡就可以看到鄰近的大迪奧米德島及北美大陸。2022年時，小迪奧米德島的人口為77人。

大迪奧米德島則已無居民，島上僅存一個俄羅斯軍事基地和氣象站。

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