僅85公尺！全球最短國界　存在西班牙、摩洛哥衝突的戈梅拉半島

位於地中海西南岸的戈梅拉半島（Peñón de Vélez de la Gomera），是一座總面積僅有0.019平方公里（1.9公頃），且無常駐居民、僅有少量軍事人員的迷你島。全球面積小又罕有人煙的島嶼雖不只戈梅拉半島，但它的特別之處在於，它是目前全世界已知最短的國界所在。
根據西班牙《阿貝賽報》報導，這塊鮮有人知的西班牙領土，位於西班牙在北非的海外屬地，修達（Ceuta）與梅利利亞（Melilla）之間，與其說是半島，稱它是一塊岩石或許更為恰當，然而，數十年間因地震、風暴等多重自然因素影響，不只改變了海岸線位置，還將北非海岸的泥沙，吹到戈梅拉島與北非海岸之間的狹窄海峽，不斷堆積並填平的結果，最終把戈拉海島與北非海岸連接起來。
就是這樣一塊長約400公尺、寬約100公尺，佔地約1.9公頃的小「島」，造就了西班牙與摩洛哥之間，也是世界上最短的陸地邊界，只有約85公尺長。
目前戈梅拉半島由西班牙馬德里直接管轄，島上有零星的西班牙駐軍，日常補給主要依靠船隻和直升機。
戈梅拉半島雖小，但歷史相當複雜，自16世紀起，西班牙與摩洛哥便多次在當地齟齬，中間還摻和海盜、鄂圖曼帝國等其他方的勢力，並分別在1522年、1564年，發生導致島上駐軍全軍覆沒的嚴重衝突。
數百年過去了，如今的戈梅拉半島，雖然衝突已經沒有幾世紀前那般劇烈，但還是有些狀況發生。2012年，就曾有7名摩洛哥人偷偷越過邊界，在戈梅拉島上插摩洛哥國旗，經過多次警告後，4人被西班牙守軍逮捕，另外3人則設法逃回摩洛哥，其中1人還是摩洛哥的政治家、貝尼安薩爾鎮（Beni Ansar）鎮長葉海亞（Yahya）。
此事一度引發2國外交緊張，特別在事件發生前，摩洛哥曾不斷發出對於西班牙在北非多個領土的主權爭議訊息。
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就是這樣一塊長約400公尺、寬約100公尺，佔地約1.9公頃的小「島」，造就了西班牙與摩洛哥之間，也是世界上最短的陸地邊界，只有約85公尺長。
目前戈梅拉半島由西班牙馬德里直接管轄，島上有零星的西班牙駐軍，日常補給主要依靠船隻和直升機。
戈梅拉半島雖小，但歷史相當複雜，自16世紀起，西班牙與摩洛哥便多次在當地齟齬，中間還摻和海盜、鄂圖曼帝國等其他方的勢力，並分別在1522年、1564年，發生導致島上駐軍全軍覆沒的嚴重衝突。
數百年過去了，如今的戈梅拉半島，雖然衝突已經沒有幾世紀前那般劇烈，但還是有些狀況發生。2012年，就曾有7名摩洛哥人偷偷越過邊界，在戈梅拉島上插摩洛哥國旗，經過多次警告後，4人被西班牙守軍逮捕，另外3人則設法逃回摩洛哥，其中1人還是摩洛哥的政治家、貝尼安薩爾鎮（Beni Ansar）鎮長葉海亞（Yahya）。
此事一度引發2國外交緊張，特別在事件發生前，摩洛哥曾不斷發出對於西班牙在北非多個領土的主權爭議訊息。