不看好大谷翔平達成「50轟50盜」！五十嵐亮太：最後可能49轟49盜

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大谷翔平在今（9）日敲出本季第46號全壘打，不斷接近「50轟50盜」的紀錄，在今天播出的TBS《Hiruobi》中，討論了道奇隊投手大谷翔平（30歲）能否實現5轟50盜的話題。對此，前日本職棒好手、過去也在大聯盟待過3季的五十嵐亮太並不看好，他也給出自己的理由。大谷在對上守護者隊的比賽中，打出職業生涯新高的第46發全壘打，他將有機會創下50轟50盜的史無前例的紀錄，人們對此寄予厚望。在道奇隊本賽季例行賽剩下19場比賽的情況下，大谷翔平必須擊出至少4發全壘打、完美4次盜壘才有機會達成紀錄。許多當地媒體認為以他目前的打擊狀況，很有機會達成「50轟50盜」。不過，也有這樣子的意見表示：「如果道奇隊提前贏得分區冠軍，那麼他們可能需要在季後賽前讓大谷翔平休息，如此他可能很難有機會取得50轟50盜的成績。」針對這一觀點，前美國職棒大聯盟選手五十嵐亮太並不贊同。五十嵐亮太表示：「我認為球隊應該會想讓他休息，但有機會達成這樣子的個人紀錄，我想肯定會出賽的。」不過他也不認為大谷可以達成50轟50盜壘，理由是：「我認為最後大概是49轟49盜，因為當分區冠軍爭奪戰進入白熱化階段，應該會優先考慮球隊勝利，改成安打模式，所以我認為實際上要達到這紀錄很困難。」