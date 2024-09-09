自由車之都　張清照、江啟臣爭取室內自由車場落腳清水

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台中市自行車產業發達，台中市須擁有室內國際標準的自由車賽道場館，台中市議長張清照與立法院副院長江啟臣今(9)日邀體育署、台中市運動局實勘清水體四用地爭取興建，一旦中央同意補助，將結合原本已獲國際自由車總會認證的室外木質賽道，讓選手與教練不必受制天侯隨時可練習，也可舉辦國際賽事，使台中成為自由車之都，讓自由車運動在台中發光發熱。由於議長張清照與副院長江啟臣今年4、5月多度邀請體育署長會談爭取興建室內自由車場館，預估費用10億元，只要中央願意選址台中清水區，中央負擔4億元，台中市府將自籌6億元。張清照今邀請包括體育署專委、台中市代理運動局長游志祥與江啟臣副院長等人到清水牛埔仔公園的體四用地實勘，當地四面臨路、交通便捷；運動局長游志祥表示，此地與鰲峰山現有的333.33公尺室外自由車木質賽道車場也不遠，可一併規畫成為台中市的「國際自由車運動園區」。張清照指出，之前已爭取全國唯一由國際自由車總會認證的木質賽道，也爭取增設夜間照明設備，但有自由車教練與選手反映室外場地仍有風大下雨問題，木質賽道經長期日曬也易變形，維護不易，為長期考量應增設室內自由車場，讓台中選手能不受氣侯影響認真練習，也能在台中舉辦各項國際自由車賽事。江啟臣也透露，有多個縣市在爭取自由車室內場館設址，他與張清照議長從今年四月起，數度邀請體育署會談爭取；台中市不管目前的自由車運動、產業發展，或提供的興建場地，都非常適合，中央應優先考慮。江啟臣表示，臺中不只是臺灣、更是國際自行車發展的重鎮，不管是製造能力、國際品牌實力都是一等一，還有全臺最強的選手都在臺中，唯一的遺憾就是2014年後在國際大賽沒能拿下金牌，而當中的大問題就是場地因素，造成訓練上的挑戰與不穩定要素。不只賽道規格不同、室內與戶外也有差異，只能在比賽前才到當地適應場地，因此興建與國際規格接軌的250米標準自由車賽道，不只是臺中亟需、更是臺灣亟需。台中市運動局指出，已提出完整規畫，這座國際級室內自由車將設清水體四用地，除了興建符合國際賽事的250公尺賽道，還有運動員休息區、管理辦公室、賽務工作室、媒體中心，也有標準的暖身室、重量訓練空間、防護空間等，另有3000人以上的觀眾席，平日可供選手訓練，也可舉辦各項國際賽事。對此體育署官員表示，已聽到台中市的需求，會列入考量，評估小組會盡速，希望在下個月就能召開會議進行評估。