民眾黨挺柯金句連發　王定宇酸：一下曼德拉、一下拉得慢

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉及京華城弊案日前遭法官裁定羈押禁見，對此民眾黨定調是政治追殺、司法迫害，昨日號召小草上街聲援，過程中有白委稱柯文哲是「台灣曼德拉」，此外其妻陳佩琪則泣訴並非拒絕檢調搜索一小時，而是柯文哲在「洗澡上大號」。民進黨立委王定宇今（9）日表示，至今民眾黨仍無法解釋京華城容積率840％讓威京集團不當得利200億元怎麼來的？誰准的？更強調柯文哲遭羈押並非那一小時，狠酸一下講「曼德拉」、一下說「拉得慢」，讓民眾難以相信，用話術更對柯文哲面臨處境毫無幫助。對於民眾黨號召小草上街聲援柯文哲，王定宇表示，如果全黨支持一個涉貪的弊案，那也是政黨的選擇，但至威京集團透過京華城不當得利這200億元究竟怎麼來的？誰准的？民眾黨迴避了實質的問題，且此案由國民黨市議員告發，而行賄的也是國民黨人士。王定宇說，此案國家檢調司法機關依法受理並查辦，但民眾黨從頭到尾都不談這些東西，只是故意將案件導向司法政治迫害，更有立委將柯文哲比喻為曼德拉，將涉及貪污圖利的弊案，與為了人權抗爭的曼德拉比擬，簡直不倫不類。至於陳佩琪泣訴柯文哲是「洗澡上大號」，並非拒絕檢調搜索一小時。王定宇則說，民眾黨發言人日前稱是在睡覺，如今前後理由不同，且柯遭羈押禁見不單純僅是那一小時，而是太多證詞、證人與證物矛盾，又涉及200億元的重大弊端，才會被收押禁見，避免他進行串證滅證。此外柯文哲上次被法官裁定「無保請回」之際，稱京華城容積率840％一事是到今年初才知道，王定宇說，光是這點就已經有很多公文、以及其蓋過的章，證明是在說謊。最後王定宇狠酸，民眾黨一下講「曼德拉」、一下又說「拉得慢」，一般民眾應該只會難以相信，而用政治、用話術對柯文哲面臨的處境毫無幫助，籲大家還是要尊重司法。