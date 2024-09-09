張娜拉主演《好搭檔》殺妻案是真的！男星演得太惡毒急道歉了

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▲在《好搭檔》中飾演家暴男的郭時暘，眼神陰冷惡毒，渣夫形象深植人心。（圖／sbsdrama.official IG）

▲《好搭檔》劇情講述菜鳥律師韓宥利（南志鉉飾，左）和王牌離婚律師車恩京（張娜拉飾，右）搭檔工作發生的故事。（圖／sbsdrama.official IG）

女星張娜拉、南志鉉主演的韓劇《好搭檔》熱播中，最新播出的第13集劇情，由張娜拉飾演的律師車恩京目睹委託人打死妻子，還被威脅不能說出真相，讓觀眾氣得牙癢癢。而該案件和韓國2022年發生的家暴致死慘案相當類似，被認為是真實案件改編，讓觀眾帶入感極深；在劇中飾演家暴男的男星郭時暘渣夫形象深植人心，也受到不少觀眾討論，害怕給大家留下壞印象的他，最近也搞笑出面道歉，喊冤「我是被逼的」，讓粉絲笑翻。《好搭檔》劇情講述菜鳥律師韓宥利（南志鉉飾）和王牌離婚律師車恩京（張娜拉飾）搭檔工作發生的衝突與碰撞，劇中有不少離婚案件取材真實社會事件。第13集播出的最新劇情，家暴男千煥書（郭時暘飾）竟下狠手毆打妻子，看到妻子奄奄一息，還狼心狗肺的說「怎麼還沒死？」並阻止張娜拉報警，導致妻子錯過搶救時間當場死亡。千煥書更威脅車恩京不准將此事說出去，一度要連車恩京一起殺，幸好韓宥利偷偷報了警才解救了車恩京。但車恩京擔心千煥書會拿女兒的安全做威脅，因此遲遲不敢說出真相，但車恩京又不願意看犯人逃脫法外，因此她在最後一刻還是選擇站出來，拿出錄音筆指控千煥書是故意殺人，讓案件真相浮出水面，大快人心。該集播出後，在韓國瞬間最高收視率達到20.4%（韓國尼爾森）稱霸該時段冠軍，更有韓國觀眾討論起這起案件，認為就是改編2022年發生的律師家暴殺妻案。當時這起案件同樣是妻子被毆打致死，丈夫卻想以過失致死來減少刑期，並在案件發生當下先打電話給同樣作為多年律師的爸爸，而非救護車，導致妻子來不及到醫院搶救，最後也是靠錄音檔案才還原真相。殘忍劇情讓觀眾對來客串的郭時暘恨得牙癢癢，認為他飾演的渣夫實在太逼真。看到網友們的討論，郭時暘也特地發文為自己的「好演技」道歉：「真的很抱歉，千煥書是壞人，但請大家就當作是演戲來看，《好搭檔》加油！」最後更搞笑的說「我是被逼的」，並貼出可愛貓咪照片求饒，讓粉絲笑翻。