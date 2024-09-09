iPhone 16要來了！手機殼、全新Qi2認證無線充電準備好等著賣　

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▲蘋果MagSafe最高可以支援到15Ｗ無線充電。（圖／NOWnews資料照片）

▲手機保護殼大廠casetify，目前官網雖然尚未公開iPhone 16手機殼真實的樣貌，但已經搶先有剪影預熱。（圖／翻攝官網）

眾所矚目的iPhone 16即將在稍晚9月10日凌晨1點揭曉，爆料大神猜了一年的蘋果新機會長什麼樣子？會有哪些新功能？很快就會知道，且可以預期的是基於「環保」，新手機應該也不會有充電器，但官方應該會送上一條USB C to C充電線，舊代iPhone用戶換手機，配件可能也要跟著換，搶在蘋果發表會前，手機配件品牌亞果元素、casetify都蓄勢待發，有不少相關商品等著開賣，讓換新機的民眾可以在第一時間買到相關配件。蘋果早早在iPhone 8就支援無線充電，但其實最大功率為7.5瓦，到了iPhone 12才開始有MagSafe無線充電技術，MagSafe使用磁性，確保充電器和手機之間的精確對位，提高充電效率。使用20W 或更高功率的 USB-C 電源器，搭配MagSafe充電器 才可以實現高達15W。Qi2是無線電力聯盟2023年推出的最新無線充電標準，用來取代舊有的 Qi 標準，最高可以支援15W 的無線充電功率。首款支援Qi2的就是iPhone 15，最高支援達15Ｗ的無線充電技術，但想要快速擁有快速的無線充電，充電設備就必須擁有Qi2認證。簡單來說，想要之後的iPhone 16手機可以擁有15W無線充電，就必須選購有「Qi2」認證的充電器。iPhone 16上市後想要買「Qi2」認證的無線充電器，除了蘋果官方的MagSafe充電器，市場會有更多選擇。看準果粉對於高規充電配件的需求，ADAM elements 亞果元素推出獲 WPC 無線充電聯盟Qi2 認證的多項充電設備，包含Mag Qube、Mag Tube 以及Mag 3 Pro，皆為三合一磁吸無線充電座，可以讓iPhone 無線充電達15W。針對新機上市，亞果元素推出「iPhone 16 磁吸系列指定優惠活動」，9/10-9/30 凡購買指定商品組合享51折起，Mag Qube 、 Mag Tube Qi2 磁吸無線充電座，售價為 2690元。9月10日～9月30日於亞果元素官網商城與直營專櫃開放預購，早鳥預購優惠62折起。除了新款的充電設備之外，手機殼廠商也已經蓄勢待發，以近年在社群圈大紅的casetify來看，目前雖然尚未公開iPhone 16手機殼真實的樣貌，但官網已經搶先有剪影預熱，推測手機開賣後，民眾應該也可以在第一時間買到iPhone 16系列相關的保護殼，用來保護自己的新手機。