台遠洋漁獲列美「強迫勞動清單」　勞動部：續與農業部護漁工權益

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台灣遠洋漁獲今年再度位列美國勞工部發布的《童工或強迫勞動生產貨品清單》，勞動部對此表示，將會持續合作農業部漁業署，維護遠洋漁工的權益，並且協助精進相關保障作為。有關外界關心國際勞工組織第188號《漁業工作公約》（下稱C188）國內法化一事，勞動部表示，已有委託學者完成專案研究，並且一併檢視國內相關法規是否符合C188公約規範，而且行政院也已責成漁業署研訂C188公約國內法化的施行法草案工作，將於近期公告徵求各方意見。另外，針對外界關切提升聘僱管理透明度、儘速全面裝設閉路電視（CCTV），以及確保漁工在海上具有對外通訊、申訴管道等議題，勞動部已自2022年協助農業部漁業署推動《漁業與人權行動計畫》，提供遠洋漁工一定薪資保障、勞動條件改善、商業保險、仲介公司納入評鑑管理，以及漁業署補助遠洋漁船裝設Wi-Fi設施等。此外，勞動部強調，亦已配合參加遠洋漁工的基本工資委員會，協助辦理遠洋漁船訪（檢）查作業。勞動部指出，非常重視移工的權益保護議題，為了務實推動遠洋漁工的權益保障，也會隨時配合漁業署滾動檢討漁業與人權行動方案，以及協助推動C188國內法化作業，共同深化保障遠洋漁工的勞動權益。