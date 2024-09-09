U23世界盃棒球賽／委內瑞拉跑者超惡劣！滑剷韓國游擊手引爆衝突

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2024年第五屆U23世界盃棒球賽於上周開打，今（9）日迎來預賽第4天賽事，先前取得3戰全勝的韓國，交手2勝1敗的委內瑞拉，最終委內瑞拉以8：4打破韓國在預賽的不破金身，同時也象徵了中華隊無緣晉級複賽。本場比賽委內瑞拉靠著5局上攻下的5分大局，取得6：4的領先，進入7局上，再度獲得一、二壘有人的搶攻機會，打者Moises Alejandro執行推進短打，結果位置靠近三壘側，讓韓國野手選擇傳向三壘。對於如此危險的動作，縱使韓國隊過去在國際賽事，引起不少爭議，但針對該影片，不少網友都表態支持韓國選手，並留言寫說：「韓國人太客氣了」、「這鬼腳太誇張」、「這次我支持韓國」、「委內瑞拉超沒品」等。