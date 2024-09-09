U23世界盃棒球賽／委內瑞拉跑者超惡劣！滑剷韓國游擊手引爆衝突

2024年第五屆U23世界盃棒球賽於上周開打，今（9）日迎來預賽第4天賽事，先前取得3戰全勝的韓國，交手2勝1敗的委內瑞拉，最終委內瑞拉以8：4打破韓國在預賽的不破金身，同時也象徵了中華隊無緣晉級複賽。本場比賽中火藥味十足，委內瑞拉跑者Gilbert Jose在7局上刻意滑剷，讓韓國游擊手Kim Do-hyun氣到出拳捶了對手的後背一下，結果引發板凳清空衝突，不過網友這次都一面倒力挺韓國。
委內瑞拉2分領先 刻意滑剷超危險
本場比賽委內瑞拉靠著5局上攻下的5分大局，取得6：4的領先，進入7局上，再度獲得一、二壘有人的搶攻機會，打者Moises Alejandro執行推進短打，結果位置靠近三壘側，讓韓國野手選擇傳向三壘。
驚險一幕就發生在此時，由二壘奔向三壘的Gilbert Jose，在滑壘時刻意出腳，滑剷前來補位的韓國游擊手，導致Kim Do-hyun整個人失去平衡，跌坐在地，好險沒有造成嚴重傷勢。
野手氣到捶人 網友一面倒挺韓
對於如此危險的動作，Kim Do-hyun忍不住出手捶了跑者的後背一下，但力道看似並不大，沒想到Gilbert Jose竟也理直氣壯的舉起右拳揮向Kim Do-hyun，一瞬間裁判、球隊人員都湧入場中勸架，引發板凳清空衝突。
縱使韓國隊過去在國際賽事，引起不少爭議，但針對該影片，不少網友都表態支持韓國選手，並留言寫說：「韓國人太客氣了」、「這鬼腳太誇張」、「這次我支持韓國」、「委內瑞拉超沒品」等。
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本場比賽委內瑞拉靠著5局上攻下的5分大局，取得6：4的領先，進入7局上，再度獲得一、二壘有人的搶攻機會，打者Moises Alejandro執行推進短打，結果位置靠近三壘側，讓韓國野手選擇傳向三壘。
驚險一幕就發生在此時，由二壘奔向三壘的Gilbert Jose，在滑壘時刻意出腳，滑剷前來補位的韓國游擊手，導致Kim Do-hyun整個人失去平衡，跌坐在地，好險沒有造成嚴重傷勢。
野手氣到捶人 網友一面倒挺韓
對於如此危險的動作，Kim Do-hyun忍不住出手捶了跑者的後背一下，但力道看似並不大，沒想到Gilbert Jose竟也理直氣壯的舉起右拳揮向Kim Do-hyun，一瞬間裁判、球隊人員都湧入場中勸架，引發板凳清空衝突。
縱使韓國隊過去在國際賽事，引起不少爭議，但針對該影片，不少網友都表態支持韓國選手，並留言寫說：「韓國人太客氣了」、「這鬼腳太誇張」、「這次我支持韓國」、「委內瑞拉超沒品」等。