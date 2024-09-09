1500沈慶京外洩惹議！柯文哲隨身碟USB延燒　北檢分他字案調查

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▲民眾黨主席柯文哲，因涉京華城圖利案，遭北院裁定羈押禁見。(圖／記者呂炯昌攝)

民眾黨主席柯文哲，因涉京華城圖利案，遭北院裁定羈押禁見，外傳廉檢搜索柯文哲住處及辦公室，有隨身碟中記事本中，標註了「2022.11/1小沈1500沈慶京」等文字，被認為是收賄沈慶京1500萬，北檢並未對此證實，輿論持續延燒後，9日，北檢主動分他字案調查，追查有無相關人員涉及不法，也呼籲外界勿無端揣測，給予檢調辦案空間。據了解，8月30日，北檢指揮廉政署搜索約談柯文哲、陳佩琪夫妻，有媒體爆料柯文哲疑似不在家，且陳佩琪利用ATM存入大量現金等，疑似有大量不明金流。8月31日，檢方依涉嫌違背職務收賄、圖利等罪嫌、聲押柯文哲，北院裁定無保請回。之後北檢抗告成功，北院裁定羈押禁見，隨後媒體流出，指檢方在柯文哲住處查扣到USB隨身碟，存有「2022/11/1小沈1500沈慶京」等文字，疑似暗指柯收1500萬賄賂。隨著輿論延燒，北檢曾2度澄清，偵辦期間嚴守「偵查不公開」相關規定，也指出「關於本案金流之報導，係媒體自行撰寫，該媒體報導前未曾向本署查證，本署亦未洩漏任何偵查內容，對於上述媒體之報導，不予置評」。不過民眾黨仍質疑北檢對外放話，將案情獨漏特定媒體，對此，北檢主動分他字案調查，呼籲外界勿無端揣測，給予檢調辦案空間。