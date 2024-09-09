9月9日台灣狗狗節！「護國神犬」是全國主角　Roger爆紅今年最萌

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▲今年0403花蓮大地震中，8歲搜救犬Roger在砂卡礑步道中尋獲罹難者，讓受害者遺體得已回到家人身邊。（圖／翻攝畫面）

9月9日除了是重陽節之外，也是每年汪星人的大日子「台灣狗狗節」，在這一天各界不只呼籲善待家犬、領養導盲犬，也藉此機會表達對導盲犬、陪伴犬、搜救犬、軍犬等工作犬的謝意，不僅是養狗的人能夠參與台灣狗狗節，所有喜歡狗狗的人都能透過這個節日，讓大家更明白如何好好照料毛小孩們。而《NOWnews今日新聞》也帶領讀者，一同回顧今年最萌搜救犬Roger的爆紅時刻。台灣狗狗節定在每年的9月9日，在《動物保護法》通過後，農委會隨即創立狗狗節，希望大家能透過這個節日更加關注相關議題。而當初會選擇9月9日，是因為閩南語中，數字「9」與「狗」發音相近，因此選擇了這個日期，也是台灣人最熟悉的諧音文化。台灣就有不少「護國神犬」，幫忙保衛、協助民眾的生活，除了常見的警犬之外，還有憲兵隊的偵爆犬、消防署的搜救犬以及在機場為台灣防疫把關的檢疫犬，都是站在第一線替台灣人民服務的護國神犬，無私奉獻的精神令人敬佩。其中不得不提到今年0403花蓮大地震中，在搜救任務中立下大功的8歲搜救犬Roger，Roger在砂卡礑步道中尋獲罹難者，讓受害者遺體得已回到家人身邊，引起台灣人關注。Roger在結束任務後，與領犬員一同接受媒體訪問，卻突然在鏡頭前突然咬麥克風，領犬員尷尬表示「牠可能以為是玩具」，超萌畫面瞬間爆紅。總統賴清德曾在2023年列出四大目標，包含在扎根教育建立尊重生命的價值觀、完善制度建立友善動物的社會、支持推動保護動物的創新作為、發展幸福寵物產業。他強調從政2、30年來，對於台灣社會的進步感受深刻，希望能建立動物友善文明的國家，相信他能帶領台灣更加重視動物愛護議題。