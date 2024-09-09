卡拉曼被酒駕車輛撞死　吳鳳崩潰痛哭不敢相信：他一直說喜歡台灣

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▲吳鳳（右）說卡拉曼（左）一直說很喜歡台灣。（圖／翻攝自吳鳳臉書）

▲前夢想家洋將卡拉曼（左）不幸身亡。（圖／PLG提供）

曾效力PLG聯盟福爾摩沙夢想家的34歲土耳其洋將卡拉曼（İlkan Karaman），昨（8）日爆出在土耳其遭到酒駕駕駛的車輛撞上，不幸身亡，享年34歲。吳鳳曾經和他一起拍攝影片，過去卡拉曼在台灣打球時，兩人也常常見面聊天，吳鳳難過發文，「真的不知道我還要寫什麼，我已經哭好幾次。」卡拉曼昨爆出在路邊等待朋友時，遭酒駕車輛撞上不幸身亡，吳鳳今（9）日難過發文，「我的兄弟，曾經來台灣打球的卡拉曼遭酒駕衝撞離世，我收到消息的時候不敢相信！他在路邊站著，就被一位喝醉的人撞死！整個土耳其為卡拉曼掉眼淚！」吳鳳想起過去卡拉曼在台灣打球時很受歡迎，當時他們也常常見面聊天，一起逛夜市，一起拍片，「卡拉曼一直跟我說，他很喜歡台灣，很想要再來台灣打球。真的不知道我還要寫什麼，我已經哭好幾次。打開手機裡面的照片，一張一張看。他是一位非常愛大自然，常常去潛水爬山的人。他養狗，很愛動物，這麽年輕離開我們真的很難過。」最後吳鳳說，「土耳其跟台灣球迷不會忘記他。身為他的兄弟，我會永遠把他的回憶藏在心裏。親愛的卡拉曼兄弟，我會很想你。一路好走。再會。」許多粉絲也都留言安慰吳鳳，「卡拉曼安息！酒駕真的讓很多家庭破碎」、「身為夢迷，真的是很難過」、「願吳鳳先生節哀，卡拉曼先生一路好走」。卡拉曼遭酒駕車輛撞死後，他的社群平台也湧入粉絲的哀悼文，卡拉曼在2022年加入PLG的夢想家，但事實上他在2012年時就在NBA選秀會上，被布魯克林籃網以次輪第57順位選上，但他選擇留在土耳其聯賽發展。