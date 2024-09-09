iPhone16發表會後「改買15系列」省錢？老果粉搖頭：最佳時機過了

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▲有民眾好奇，iPhone16發表後「改買15系列」能省錢？對此，也立刻釣出一票老果粉搖頭。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲iPhone每年發表會前夕，前一代的機型價格也會稍稍回漲，等待新機表現出爐後也會有所浮動。（示意圖/台南強強滾通訊行提供）

▲蘋果手機iPhone每年都會推出新機，近年更常常出現新機推出，舊機也漲的奇特現象。（示意圖／記者葉政勳攝）

蘋果發表會將在台灣時間明（10）日凌晨登場，全球果粉期盼的全新的iPhone 16即將問世，也期待蘋果執行長庫克又能帶給世界怎樣的驚喜。更有民眾想問，iPhone16發表後「改買15系列」能省錢？對此，也立刻釣出一票老果粉搖頭喊「最佳時機過了」，並解釋其中原因。一位網友在論壇Dcard上發文詢問，「iPhone 16 發表後， 15系列會降價嗎?」隨後解釋，自己目前正在觀望15系列的iPhone15 pro max 256g，官網原價為44900元，但通訊行現在開出全新機4萬590元的優惠，因此想問前輩們，「再過一兩天16就要出了，想問15還會降價嗎？還是短時間內不會降太多？」貼文也引出其他想換機的粉絲同問，「原本想買iPhone Pro Max，但」。針對這項疑問，也立刻釣出許多老果粉解答，「照以往13、14系列，新款出來上一代不會降價，反而會漲價」、「16出來之後，通訊行的15新機全部會漲回官網價，不用懷疑，就是會漲價」、「按照前幾年新機上前一代的pro系列官網會下架停產，只剩數字系列，如果16系列反應不好15pro系列民間也很快就買不到了」、「看用戶對16的回饋，如果很差 15pro系列漲，很好可能稍降」。實際查看各大通訊行的廣告，會發現自去年iPhone 15系列推出後，一路到7月前都是呈現降價趨勢，但是隨著蘋果發表會越來越接近，在8月初就有通訊行將iPhone 15從原先優惠定價24790元，稍漲200元變24990元，因此可以說是從，就傑昇通信先前分析表示，每年在iPhone「新機上市之前」，這時通常就達到了價格低點，但傑昇通信舉例，前年的iPhone 13就有實際案例，當時iPhone 14上市前，iPhone 13已降至低點2萬990元；然而新機上市後，反而又漲價回到2萬2000多元，甚至大缺貨。去年15系列也是類似情況，因為iPhone 15上市以後，成為歷史最貴的一代iPhone，而前代iPhone 14系列定價也會隨成本調漲，反而變更貴。