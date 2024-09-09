柯文哲為何寧可被關？冤獄過來人曝心聲：凡打不死的、出來更大尾

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▲柯文哲今年夏天到台中大里參加江和樹主辦的潑水節活動時，難得換上花俏的襯衫。（圖／翻攝江和樹臉書）

羈押中的民眾黨主席柯文哲堅持不抗告，寄望換得早日偵結起訴，曾因冤獄坐牢71天的民眾黨中常委江和樹表示支持，認為看守所的日子雖然苦，但可以好好思考，投身政治對柯文哲的意義，「就當作修行前必先坐禪，只要打不死，出來後會更大尾」。他也感慨台灣司法不公，如今像回到戒嚴時期，為政者若恣意對不同意見政治人物抄家滅族，最終將引發反噬。43歲的江和樹，21歲時曾被檢警依《檢肅流氓條例》逮捕，坐牢71天、事後法官判無罪，他成功申請冤獄賠償後，還拿賠償金買粽子送大家吃。這段失去自由的經驗，讓當時「不夠大尾」的他體悟到歹路毋通行，決心踏上正途。每當有人提及最大黑歷史，他總是正向的說，雖然出身不比別人好，但有一天能掌握人生時，他當然要努力變成更好的人。如今柯文哲被羈押，江和樹一樣散發正能量，他透露柯文哲很清楚自己不會有事，與其和檢方輪流申請抗告、天天透過媒體打無謂的口水仗，不如讓檢方專心將案子辦一辦。江和樹相信在全國矚目下，檢方會發揮最大效率，可望在兩個月後起訴。江和樹透露，柯文哲自認沒有圖利京華城案的主觀動機和客觀對價，卻被羅織構陷，因此一開始就做好被關到起訴的心理準備，只是現階段必須辛苦一點。江和樹也相信通過此番考驗，柯文哲若沒被打死，「2028年會更大尾」，在看守所裡面艱苦過日，就當做「修行前必先坐禪」。身為冤獄的過來人，江和樹感慨20幾年來，台灣司法不公未見改善，早期以抓流氓的名目構陷無辜者，現在是針對不同意見的政治人物，殘忍地抄家滅族。或許透過柯文哲事件，可以讓國人警醒台灣司法的「不正常」。日前政治評論者、精神科醫師沈政男認為，柯文哲可在裡面好好釐清法律和政治等國家制度問題。江和樹則認為，雖然暫時失去自由，柯文哲至少不用每天疲於澄清各種惡意的指控，也能可以好好思考，政治對他的意義是什麼？這條路是他真正想走的嗎？當年蔣渭水也坐過黑牢，蔣希望台灣進步、成為多元的民主社會，那麼，柯文哲對台灣的想望又是什麼？這些想望，值得自己付出犧牲的代價嗎？