玄彬被指不如李棟旭？他懶甩崩壞說　放閃孫藝真：光存在就很感動

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▲玄彬（左）被說狀態不如李棟旭（右）。（圖／玄彬經紀公司 IG）

▲玄彬出席多倫多國際電影節，訪問中被問到老婆孫藝真。（圖／玄彬經紀公司 IG）

▲玄彬主演的韓國諜戰電影《哈爾濱》12月將在韓國正式上映。（圖／玄彬經紀公司 IG）

韓國演員玄彬、李棟旭受邀參加第49屆多倫多國際電影節，為兩人主演的諜戰電影《哈爾濱》宣傳，兩人今（9）日帥氣合體現身紅毯，然而玄彬站在李棟旭身旁，竟遭毒舌網友批評「崩壞了」！不過玄彬參加盛事顯然心情相當不錯，在接受訪問時，不忘放閃老婆孫藝真，甜笑表示：「她的存在就足以讓我感謝。」《哈爾濱》將於多倫多國際電影節的全景展映單元（Gala Presentations）全球首映，今日玄彬、李棟旭和導演禹民鎬一同在紅毯亮相，兩大男神身穿黑色西裝，筆直長腿魅力十足，紅毯兩旁也充滿了來看他們的粉絲，途中他們也幾度停下腳步，大方和在場粉絲自拍合照，十分有親和力。只不過看到兩人站在一塊時，許多人都認為41歲的玄彬整個人散發出已婚男的慈祥感，除了眼袋略深以外，臉蛋也有點發福，反而是年紀比他大一歲的李棟旭，看起來反而比較年輕，但也有人說這個年紀能維持成這樣已經不容易了。玄彬、李棟旭這次為首度合作，影迷都期待在電影中是否有對戲的戲份。而在紅毯採訪時被問老婆孫藝真在拍攝電影期間給予了什麼幫助時，玄彬一聽到老婆的名字就先大笑幾聲，並答道：「我們從事相同的職業、同樣身為演員，她很能理解我，能夠接受包容就是一件重要的事了，光是她的存在就讓我非常感謝，她在各個方面都很支持我。」字字句句都洋溢著幸福，臉上笑容更是藏不住。《哈爾濱》背景為1900年代的哈爾濱，描寫民族英雄「安重根」（玄彬飾演），為了同志和祖國不惜生命、誓言對抗日本到底的諜戰故事，主演陣容除了玄彬、朴正民、趙宇鎮、全汝彬、劉宰明、朴勳等人以外，還有鄭雨盛、李棟旭都參與了特別演出。在多倫多國際電影節上首映後，今年12月將在韓國正式上映。