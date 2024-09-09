詹惟中公開女兒正面照！粉絲大讚：辣妹一枚　封她美女版阮月嬌

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▲詹惟中（左）和女兒詹可安餐敘，老爸感性吐心聲。（圖／詹惟中臉書）

▲詹惟中與女兒詹可安（左）感情很好，兩人曾經一起上節目。（圖／詹惟中臉書）

60歲知名命理師詹惟中擁有算命、風水、紫微斗數等專業，加上談吐幽默、風趣，成為各大綜藝和談話節目力邀的來賓，他與前妻張惠文育有獨生女詹可安，詹惟中昨（8）日難得在臉書分享父女合照，女兒穿低胸裝，手臂有大面積紋身，網友一看稱讚：「美女版阮月嬌」、「辣妹一枚！」詹惟中近日和愛女在火鍋店餐敘，曝光的照片，21歲詹可安一頭金黃色及胸長髮落肩，穿細肩帶小可愛，左手臂有彩色圖騰的刺青，幾乎布滿整隻手，整體造型頗前衛，詹惟中感性地寫下：「我已經老了！能夠一起飽餐一頓，都是幸福！都很滿足！」貼文一發出，許多網友大讚：「女兒長大了，水噹噹」、「女兒很Rock」、「女兒的笑容很美」、「女兒笑容滿面幸福洋溢，女兒笑的樣子和爸爸真像」、「女兒很漂亮！與女兒共進晚餐是多麼幸福呀！」有人發現詹可安神似YouTuber阿翰模仿的角色，「有點像美女版阮月嬌...」詹惟中回以兩個笑臉符號。詹惟中去年受訪表示，回首人生路，最大的遺憾就是年輕時只生一名女兒，後悔當時沒給愛女添個弟弟或妹妹做玩伴，假如時光能倒流，自己絕對不會猶豫，而他和前妻長年忙於工作，自認對女兒疏於陪伴，內心很歉疚，「現在她長大了，我也有時間多陪她，還好她也願意！」