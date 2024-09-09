利用AI爽賺千萬版稅！美音樂人生成假歌刷流量　騙過各大串流平台

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生成式AI的使用範圍廣泛，美國紐約地方檢察官近期針對一起利用人工智慧（AI）操控音樂串流媒體進行詐騙獲利的案件進行起訴，現年52歲的北卡羅來納州音樂人史密斯（Michael Smith）遭控使用人工智慧生成數十萬歌曲，同時註冊大量機器人帳戶，藉此洗出數十億次的串流播放次數，成功從各大平台身上賺取超過千萬美元的版稅。音樂產業媒體《滾石雜誌》（Rolling Stone）在一篇報導當中提到，起訴史密斯的是美國紐約南區聯邦檢察官辦公室的檢察官威廉斯（Damian Williams），他們在經過蒐證調查後發現，史密斯在過去7年內從各大音樂串流平台包含Spotify、Apple Music和Amazon Music等上購買大量帳號且註冊約近萬個機器人帳戶。在這期間，他聘雇海外員工協助建立帳號、購買家庭方案帳戶節省成本，同時利用一家會提供員工簽帳金融卡的紐約公司進行付款，接著他開始向不同的唱片發行公司與創作者兜售自己「利用機器人洗流量」的業務失利，於是在2018年轉向與AI音樂公司合作，生成了數十萬首AI製造、由史密斯掛名創作的歌曲，並利用機器人帳戶播放了數十億次，藉此從中賺取超過1000萬美元的版稅。在檢察官調查期間所蒐集到的證據顯示，史密斯發現如果特定的音樂被播放了十億次以上，串流媒體平台是能夠偵測到詐欺行為的，於是他在寫信告訴AI音樂公司的負責人，他們必須盡快生成愈多音樂愈好，藉此繞開串流平台的監測系統。音樂產業如今面臨串流當道、AI盛行等挑戰，創作者與唱片公司與串流平台之間的關係再次受到威脅，報導指出史密斯透過這個漏洞每天可以刷出661440次的播放次數，為此也面臨詐欺、洗錢共謀、電信詐欺等罪嫌，每個罪名的最高刑期皆為20年，這也表示最高可對其判處 60年監禁。對此史密斯堅稱這些音樂作品是自己的創作，也否認利用人為方式增加播放流量，檢察官威廉斯則稱，史密斯透過厚顏無恥的詐欺計畫，竊取數百萬美元的版稅，而這些版稅本該支付給那些歌曲被合法串流的音樂家、詞曲作者和其他版權持有者。