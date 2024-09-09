捷運天花板藏「血屍」！曼谷地鐵發現屍體　泰男疑偷剪電纜觸電

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泰國曼谷捷運驚傳天花板出現「血屍」，1名維修工在捷運站的天花板內發現一具面目全非的男性腐屍，警方介入調查判斷此男疑似想偷剪電纜線，然而不幸觸電慘死。綜合外國媒體報導，位於曼谷沙吞區（Sathon）的捷運鐘那席站（Chong Nonsi）近期發生故障，1名技術人員5日為了檢查電力系統，爬進天橋的天花板內，還沒釐清停電原因，就看見一具嚴重腐爛的男性屍體。死者全身浸在血漬當中，法醫估計死亡時間近5個月。警方趕至現場發現，死者頭上的安全帽裝有手電筒，現場遺留1袋裝有鉗子、扳手等工具的包包，還有1把鉗子掛在電線上，因此警方判斷當時男子試圖偷剪電線轉賣，卻在犯案過程中觸電身亡。根據《普吉島公報》報導，技術人員原本是要尋找電力故障問題，最終沒有發現故障的原因，但是發現一具死亡多時的屍體，讓人驚魂未定，他在驚嚇之餘報警求援。