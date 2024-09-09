文化大學短報缺額！校長王子奇公開信致歉：願受處置絕無異議

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▲針對文化大學短報招生缺額風波，校長王子奇今日在「致全體教職員公開信」表示，願意負起所有行政責任，坦然接受所有處置措施、絕無異議。（圖／讀者提供）

文化大學、大葉大學、真理大學、佛光大學由於短報招生缺額引發爭議，在繼真理大學校長陳奇銘、佛光大學校長何卓飛為此下台之後，文化大學校長王子奇今（9）日表示，學校當初誤以為是主管機關給予彈性空間，而未全數回流招生名額。他也強調，第一時間即向董事會陳報情事，願意負起所有行政責任，坦然接受所有處置措施、絕無異議。回顧本案，大學分發入學8月15日放榜後才不到1週，文化大學就被校內教授爆料，學校在申請入學等管道的招生缺額，並未如實提報回流至分發入學管道，後來教育部更進一步調查發現，大葉大學、真理大學、佛光大學也有同樣的違規行為，也已初步做出相應的懲處措施。之後先是真理大學董事會解聘校長陳奇銘，暫由教務長李宜芳代理校長職務，佛光大學則是聲明回應，校長何卓飛已向董事會請辭，副校長藍順德也已自行請辭離任，原任招生長王宏升調離現職。文化大學校長王子奇今日透過「致全體教職員公開信」表示，學校當初主要參酌其他學校的招生數據以及做法，誤以為是主管機關給予彈性空間，而且學校去年因此造成全國分發缺額數最高的假象，造成同仁在招生宣傳莫大的困擾與阻礙，即使教職員知道學校目前的學生人數尚近2萬人，仍會不免產生面對學校過高的缺額數是否退場的疑慮。王子奇坦言，今年在不影響學生權益的前提之下，做出未將招生名額全數回流的決定，僅是希望「分發放榜當天，避免再度受到影響，造成學校的困擾」，不過隨著問題東窗事發，讓他第一時間即向董事長、董事會陳報情事並且自請處分，也在校內行政會議座談會、教育部到校訪視期間坦承疏失並且道歉，考量維持校務正常運作，並且配合教育部完成調查報告，以及召開臨時董事，才未針對風波完整說明。不過無論動機為何，王子奇強調，未依規定辦理招生缺額回流確是事實，已在臨時董事會議表達願意負起所有行政責任，亦將根據董事會決議，等到教育部作成最終處分後由董事會議處，坦然接受所有處置措施，絕無異議。