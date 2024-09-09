面板雙虎8月營收出爐！　群創月增4.7%、友達成長8.6%

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面板雙虎友達、群創今（9）日公布8月營收皆較7月成長，其中，群創8月營收184.8億元、月增4.7%、年減3.87%。友達8月營收270.1億元、月增8.6%、年增11.2%，創下29月以來新高紀錄。群創8月自行結算合併營收為185億元，較上月增加4.7%，但比去（2023）年同期減少3.87%，今年1到8月營收為1434.87億元，年增3.66%。群創同步公布8月大尺寸面板合併出貨量共計1000萬片、月增10.6%，中小尺寸合併出貨量共計18181萬片、月增13.8%。群創上月法說會上，總經理楊柱祥表示，下半年景氣趨緩，電視面板未看到較強的需求，但車用面板部分已打入多家車廠供應鏈，今年車用面板出貨量可以維持成長趨勢。友達8月自行結算合併營收為270.1億元、較上月增加8.6%，與去年同期相比增加11.2%，累計今年1至8月營收為1856.82億元、年增16%。友達今年4月完成對德國BHTC併購，營收及獲利同步納入財報中，使得營運升溫。研調機構群智諮詢指出，8月下旬全球液晶電視面板上下游廠商進入激烈議價階段，面板龍頭透過大幅調控產能計畫，刺激廠商備貨需求，儘管難以扭轉短期寬鬆需求情況，但仍有利於第4季供需平穩。