新冠JN.1疫苗10月開打　楊泮池：難預防感染

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為了防範秋冬疫情威脅，疾管署日前宣布，自10月1日起，與流感疫苗同步開打新冠肺炎JN.1疫苗。不過今（9）日中央研究院院士暨合一首席科學顧問楊泮池接受媒體採訪時直言，「很難預防不再被感染」。楊泮池今日指出，全球認為新冠疫情流感化，但新冠疫情危害遠比流感嚴重，全球感染人數超已達7億人，造成超過700萬人死亡，新冠病毒持續突變，造成疫苗保護作用降低，根據美國衛生資源服務局預估，未來新冠病毒每年將造成1.1億人感染。楊泮池指出，目前已上市的藥，像是輝瑞Paxlovid等，無法有效治療，且還有交互作用等問題，無法減緩新冠病毒造成，的症狀，主流病毒每3到4個月就有一波更替，疫苗開發追不上病毒演化速度，無法防止病毒感染，因此不受病毒變異侷限的廣效性新藥，才是全球迫切的需求。楊泮池受訪時表示，打疫苗是國家的政策，但是若打JN.1疫苗，很快就會沒有效，「打的人可以自己思考一下，很難預防不再被感染」。