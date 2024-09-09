內幕／蕭旭岑聲援柯文哲黨內沒異音　原來黨高層已定調這事

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就在民眾黨主席柯文哲遭羈押後，政壇餘波盪漾，昨（8）日晚間民眾黨號召上萬名小草上街怒吼，訴求司法要公平。其中，馬英九基金會執行長蕭旭岑作為神秘嘉賓之一，成藍營中唯一現身站台人士。據了解，黨內對於蕭旭岑站台一事並無太大反彈，正是因為黨內早已定調，以聲援「守護司法程序正義」為主調，並非聲援柯文哲本人清白，畢竟近日檢調手段已經有太多人看不下去了。柯文哲身陷京華城弊案，截至目前已被羈押五天，在黨主席含冤受困土城看守所之際，民眾黨為訴求柯文哲清白，日前民眾黨中央緊急應變小組達成決議，選在週末晚間上街宣講，捍衛公平正義司法程序，第一站就選在立法院群賢樓前開講。昨晚活動還沒開始，現場就喊出聚集破萬名小草，不只現場民眾情緒沸騰，線上直播也有近2萬名觀眾收看，聲勢浩大。當時民眾黨還先賣關子，聲稱有兩位神秘嘉賓將蒞臨現場，外界都在猜是否會有藍營大咖人士站台，最後揭曉，其中一位神秘嘉賓，竟就是近期時常發表對柯文哲涉案看法的蕭旭岑。蕭旭岑在致詞時提及，當年檢方偵辦與前總統馬英九有關的三中案、洩密案時，也是利用同樣手法，放消息給特定媒體，「用謀殺政治人格的文字來對付馬英九，包括一刀斃命、眾叛親離等文字」，結果最終還是還給馬英九清白。試圖以當年馬英九遭遇司法不公境遇，對應柯文哲現在窘境。據了解，蕭旭岑成為唯一站台的藍營人士，黨內知悉後第一時間並無太大反彈，關鍵就在蕭是訴求司法程序不公平，而非表態挺柯文哲本人清白，也因此，黨內在得知該消息後，更多的是尊重個人考量。有黨務人士分析，距離大選還有一段時間，蕭舉止較不會引起太大政治波瀾，再者，蕭現在沒有任何黨職，僅代表馬英九辦公室，馬也沒有對柯文哲涉案表態，「甚至（蕭旭岑）有點像用個人身份在力挺」，到目前為止輿論也未帶來反效果。黨務人士重申，黨主席朱立倫早已定調，國民黨立場，就是堅定維護司法公平、守護程序正義，不去針對柯文哲罪行評論。而黨中央目前定調路線，正好與蕭旭岑近日表態「聲援的不是柯文哲個人，更重要的是要聲援被政治力量介入的台灣司法體系」不謀而合。不過，柯文哲涉入京華城案以來，面對檢調偵辦過程洩密，「偵查不公開」變成「偵查大公開」，還頻頻放消息給媒體，引發民眾黨痛批司法媒體聯手對柯造成不公平對待，立法院也將開始有所動作。有黨團人士直言，開議後將會和民眾黨站在一起，對於賴清德政府濫用檢調、司法工具聯手開砲。該人士也直言，以目前檢調者掌握不到柯文哲金流證據，黨團立場，就是「證據到哪裡，話說到哪裡」，但也有沙盤推演，未來若檢調找到柯文哲一槍斃命的證據，「立法院藍白合毫無疑問仍舊會持續，只不過對於柯文哲本人，恐怕只能以冷處理應對。」