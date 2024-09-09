稱曼德拉沒圖利財團！前國大轟民眾黨：丟臉丟到南非去

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民眾黨主席柯文哲因涉京華城貪污案遭法官裁定羈押禁見，對此黨內定調為政治追殺，昨日號召小草們走上街頭聲援，過程中立委吳春城更稱柯是「台灣曼德拉」，關多久都沒關係，怒嗆「阿北做鬼也要把賴清德拉下台！」對此前國大黃澎孝說，曼德拉是領導反種族隔離運動遭囚，而不是因為圖利財團，痛批民眾黨將柯文哲比喻為曼德拉，簡直讓人笑掉大牙，「丟臉丟到南非去了！」黃澎孝表示，當柯文哲被送進土城看守所後，民眾黨面臨空前的滅黨危機，但其實危機管理已是一門顯學，世面上不但有以處理「公關危機」見長的公司。紙上談兵的著作更屢見不鮮。例如偉碩文化在2000年就曾出版了一本邱毅寫的《現代危機管理》。有趣的是，在民眾黨爆發政治獻金醜聞之初，長住中國的邱毅，就企圖隔海下指導棋，建議讓黃珊珊扛責辭立委。後來黃為負責，也接受黨紀處分停權3年，但是獻金案風波不但未能止息，還越演越烈，看來邱毅的理論完全無助於實際。黃澎孝說，接著邱毅在昨天臉書稱，柯文哲被送進土城，賴清德還將針對國民黨重量級人物進行「司法追殺」，不知是巧合還是刻意，昨晚民眾黨號召支持者於濟南路立法院前集會就是以抗議「司法不公」為主題，而「館長」陳之漢到場表示力挺，更帶領群眾大喊「賴清德放人！」，還大飆粗口辱罵賴「你真他X的，當你是皇帝啊？」黃澎孝認為，頃刻之間，粗魯的館長就把這場民眾黨的集會，拉低到「情理法」具失，沒有半點悔過道歉，自我檢討的誠意，只聞髒話罵街，血口噴人，淪落到最低俗的檔次中。更令人啼笑皆非的是，立委吳春城竟還公開透露，柯文哲曾說遭到政治迫害，要當「台灣的曼德拉」，關多久都沒關係，「阿北做鬼也要把賴清德拉下台！」聽聞讓人瞠目結舌。黃澎孝說，難道柯文哲和吳春城都不知當年南非的曼德拉坐牢26年，是因為領導反種族隔離運動，而不是圖利財團嗎？竟以曼德拉自比，簡直讓人笑掉大牙，丟臉丟到南非去了。事實上，台灣民眾黨病急亂投醫，信口雌黃，亂帶風向的作為，實在未免太低估民眾的常識。黃澎孝說，為什麼民眾黨的危機處理，在「危機管理大師」邱毅，和「法學大師」黃國昌的「雙師」指導下，會落漆到如此荒腔走板，ㄧ蹋糊塗的局面呢？說穿了，這就是民眾黨「一人政黨」的困境。黃澎孝說明，本來民眾黨在2020年就已建立了一套「廉政準則」，規定若涉犯貪污或刑法等罪，一審有罪就開除黨籍，新竹市長高虹安被檢方以《貪污治罪條例》起訴後，民眾黨也立即對高虹安祭出暫停黨權處分，但如今主席柯文哲被起訴、被收押了該怎麼辦？將來大概率如果被判刑，哪又該怎麼辦？是依照柯常說的按照SOP處理嗎？但民眾黨中評會主委李偉華在柯文哲第一次遭聲押時，就已宣稱，即便柯遭到收押也不會比照「高虹安條款」辦理。然而如果不按先例辦，難道是要為柯文哲專門量身訂製一套「國王無罪」的黨主席條款嗎？黃澎孝認為，民眾黨最大的難處是，從建黨一開始，民眾黨就是一個「以柯文哲一人為中心」，「以柯文哲馬首是瞻」。甚至演變成「柯文哲就是民眾黨，民眾黨就是柯文哲」的獨角獸現象。換言之，就算民眾黨中評會堅決按照「廉政準則」，一視同仁地開除黨主席，這樣子就能讓民眾黨「斷頭求生」嗎？而沒了柯文哲的民眾黨，還會是民眾黨嗎？黃澎孝表示，於是只好決定「全黨救一人」了，其實「一人政黨」的最大困境與危機就在於此：成也「這一人」，敗也「這一人」，就算勉強換個「新頭顱」，也再難讓這個柯文哲的「一人政黨」，恢復昔日的生機了，「嗚呼！哀哉！」