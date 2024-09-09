大谷翔平超遠轟罕見動用到重播！敵隊主播化身「偵探」尋出界證據

大谷翔平超遠轟罕見動用到重播！洛杉磯道奇在今（8）日出戰克里夫蘭守護者，日籍球星大谷翔平在5局下敲出意義非凡的本季第46轟，正式達成歷史首見的「46轟、46盜」。由於這支全壘打飛行距離高達450英尺，罕見動用了重播輔助判決檢視，讓敵隊陣營的電視台《Bally Sports Great Lakes》主播、賽評，都試圖指示導播、攝影組，找到該球出界的證據，可惜最終仍被判定是1支界內的全壘打。
敵對電視台化身偵探 無奈仍是全壘打
大谷翔平此役同樣擔任第一棒、指定打擊，前2個打席中，敲出1支左外野安打上壘，在5局下的第3個打席，面對先發投手Tanner Bibee，瞄準接近失投的偏高變速球，一棒敲出右外野全壘打大牆外。這發全壘打不僅追平個人單季最高的46轟，同時也刷新安打數、打點的生涯新高。
罕見的是，由於該發全壘打擊球初速來到116.7英里，全壘打牆的後方也沒有觀眾席，導致主審罕見需要啟用重播輔助判決，才能確定這球是否留在界內，而日本媒體《Full-Count》就報導出，在此期間發生有趣一幕。
守護者隊當地的電視台《Bally Sports Great Lakes》，主播Matt Underwood不斷指示導播，試圖找出該球飛出界外的證據，並說道：「請拍向反方向，我是說反方向，不、不、不，請不要再特寫了。」儘管他們試圖查明真相的努力令人感動，互動也相當有趣，但最終主審還是維持原判，確實是1發界內的陽春砲。
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大谷翔平此役同樣擔任第一棒、指定打擊，前2個打席中，敲出1支左外野安打上壘，在5局下的第3個打席，面對先發投手Tanner Bibee，瞄準接近失投的偏高變速球，一棒敲出右外野全壘打大牆外。這發全壘打不僅追平個人單季最高的46轟，同時也刷新安打數、打點的生涯新高。
罕見的是，由於該發全壘打擊球初速來到116.7英里，全壘打牆的後方也沒有觀眾席，導致主審罕見需要啟用重播輔助判決，才能確定這球是否留在界內，而日本媒體《Full-Count》就報導出，在此期間發生有趣一幕。
守護者隊當地的電視台《Bally Sports Great Lakes》，主播Matt Underwood不斷指示導播，試圖找出該球飛出界外的證據，並說道：「請拍向反方向，我是說反方向，不、不、不，請不要再特寫了。」儘管他們試圖查明真相的努力令人感動，互動也相當有趣，但最終主審還是維持原判，確實是1發界內的陽春砲。