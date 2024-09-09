大谷翔平超遠轟罕見動用到重播！敵隊主播化身「偵探」尋出界證據

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▲美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊今（9）日以4：0擊敗克里夫蘭守護者，道奇隊球員大谷翔平在主場道奇體育場，於第5局打出個人本季第46支全壘打，將自己創下的MLB紀錄推高到「46轟46盜」。（圖／美聯社／達志影像）

▲根據美國數據公司Codify Baseball分享的數據，「本賽季打出 450 英尺或以上全壘打最多」的前3名球員，大谷翔平目前以9支排名第一。（圖／美聯社／達志影像）



大谷翔平超遠轟罕見動用到重播！洛杉磯道奇在今（8）日出戰克里夫蘭守護者，日籍球星大谷翔平在5局下敲出意義非凡的本季第46轟，正式達成歷史首見的「46轟、46盜」。由於這支全壘打飛行距離高達英尺，罕見動用了重播輔助判決檢視，這發全壘打不僅追平個人單季最高的46轟，同時也刷新安打數、打點的生涯新高。罕見的是，由於該發全壘打擊球初速來到116.7英里，全壘打牆的後方也沒有觀眾席，儘管他們試圖查明真相的努力令人感動，互動也相當有趣，但最終主審還是維持原判，確實是1發界內的陽春砲。