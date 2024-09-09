受惠晶圓出貨量增加！世界先進8月自結營收36億元、年增逾3%

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晶圓代工大廠世界先進今（9）日公布自行結算8月合併營收約36.33億元，較去年同月35.17億元，增加3.31%。1到8月合併營收278.88億元，較去年增加10.87%。世界先進發言人黃惠蘭表示，由於晶圓出貨量增加，本月營收較上月營收35.57億元增加約2.14%。1到8月合併營收為278.88億元，較去年同期251.55億元，增加10.87%。世界先進在法說會表示，客戶對晶圓需求仍持續增加，第3季出貨量將季增9%到11%，產品平均銷售單價將季減0%到2%，毛利率介於28%到30%。此外，部分終端產品車用半導體供應鏈仍持續調整庫存，因此對終端消費需求態度仍趨於保守，使得公司訂單能見度目前約在2個月到3個月左右，預計第3季產能利用率將季增高個位數百分點，Q3產能約提升2%，約28.6萬片晶圓。此外，世界先進9/4宣布已取得台灣、新加坡兩國政府監管單位核准，與NXP恩智浦半導體正式成立VSMC合資公司，朝興建該公司首座12吋（300mm）晶圓廠穩步邁進，這座晶圓廠總投資金額約為78億美元，雙方依計畫進行注資。預計今年下半年動土興建，2027年開始量產。