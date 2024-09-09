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藍委僅徐巧芯寫信聲援柯文哲　王鴻薇：區域立委忙著跑中秋節行程

記者林怡昕／台北報導

▲民眾黨支持者「小草」們今晚到立院旁濟南路聲援柯文哲。（圖／記者吳翊緁攝）
▲民眾黨支持者「小草」們今晚到立院旁濟南路聲援柯文哲。（圖／記者吳翊緁攝）
民眾黨昨晚號召支持者小草聚集立法院前，聲援遭羈押禁見的黨主席柯文哲，卻沒有任何藍委到場，僅有徐巧芯寫信聲援。對此，王鴻薇今（9）日表示，柯文哲司法案中，這些司法程序不公不義的地方，本來就應該被檢討，更提及明昨晚未到場原因，是因為這兩天很多中秋活動，區域立委要忙著跑行程。

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王鴻薇今天受訪時指出，關於柯文哲司法案件追溯案件裡顯示出的司法不公，還有偵查不公開，甚至配合媒體帶風向，這些司法過程、程序不公不義的地方，本來就應該被檢討、批評改進。不管是藍委談到的，還是黨主席朱立倫定調的，都是原則性問題聲援，不能因為他是在野黨就放任媒體惡整。

王鴻薇也說明昨晚未到場原因，「這幾天很多中秋節活動，區域立委要忙著跑行程」，但相關的司法正義上，藍委會繼續檢討跟追究，她才要反問王定宇，身為民代面對司法不公不義、違反偵查不公開，王定宇有監督嗎？反而監督在野黨立委發言，請不要再繼續秀下限。

至於未來是否會出席小草活動？王鴻薇表示，「對我而言，當然看行程，還有看整個活動訴求」，不管是柯文哲或任何人，都應該受到公平待遇，就像前桃園市長鄭文燦，如果受到不公平待遇，他們也非常歡迎民進黨支持鄭文燦，認為應受公平待遇的人也可以出來喊話。

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