月入九萬！中國丐幫入侵大馬　6名「高薪乞丐」被逮

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馬來西亞警方破獲來自中國的乞丐集團，他們每人的收入竟高達1萬2千令吉（約新台幣9萬元），然而他們每天都得把收入上繳給集團，來自中國的犯罪組織在背後操弄身體有殘缺或裝病的乞丐們。根據馬來西亞媒體《中國報》，柔佛州移民局近期成功瓦解「中國殘疾丐幫」集團，逮捕了六名中國籍男女。該犯罪集團成員利用身體殘缺或假裝生病的乞丐，以此騙取民眾捐款。據悉，他們每月可賺取高達2400令吉（約新台幣1萬5千元）至1萬2000令吉（約新台幣9萬元）的收入。馬來西亞移民局主任拿督莫哈末魯斯迪在發佈的新聞稿中指出，經過兩個月的情報收集，移民局於9月5日下午在新山展開行動，當場逮捕了三男三女，年齡介於51歲至63歲，搜到4682令吉（約新台幣3萬5千元）現金及部分外幣。莫哈末魯斯迪透露，這些乞討者以新山市一公寓為集合地點，統一上繳乞討所得的收入。該集團主要通過乞丐成員的身體缺陷和裝病來博取路人同情，以獲得金錢，但每個乞丐都需要上繳給組織，由兩名中國女性管理和收取乞丐的錢，並分配報酬。雖然每個乞丐的收入最高可獲得新台幣9萬元，但他們上繳「每日薪資」後，獲得的每月報酬僅有1000令吉至1200令吉（約新台幣7千元至8千元），其餘所得等被集團吸收。目前警方將這些國際罪犯移送法辦，並呼籲外界不要一時心軟一直捐錢給乞丐，因為民眾的愛心可能沒辦法給到有需要的人，而是落入犯罪集團的口袋。