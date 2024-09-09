魔力紅Maroon 5將登台！主唱曾傳出軌、前團員家暴　黑歷史被起底

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▲主唱亞當李維曾多次暗諷LADY GAGA。（圖／亞當李維 IG）

▲魔力紅（Maroon 5）因為2019年的超級盃中場秀，被嗆是雙面人。（圖／魔力紅 IG）

▲主唱亞當李維（左）曾在老婆貝哈蒂（右）懷第三胎時驚傳外遇。（圖／亞當李維 IG）

美國搖滾樂團「魔力紅」（Maroon 5）睽違6年，將在2025年2⽉14⽇二度登上高雄國家體育場（世運主場館）開唱，消息一出後瞬間掀起一陣熱烈討論，許多人已經開始摩拳擦掌準備買票，然而魔力紅多年來曾傳過許多負面新聞，有網友挖出那些曾鬧得沸沸揚揚的黑歷史，疑惑表示：「難道大家都忘了嗎？」主唱亞當李維（Adam Levine）在2011年時曾在推特（現稱X）上發文，「把瑪丹娜的《Vogue》和《Express Yourself》合在一起就是LADY GAGA的《Born this way》」暗諷對方，在2013年又發文嗆，「將老舊藝術翻新並不會讓你成為一位藝術家，那只會讓你成為美術老師罷了」，LADY GAGA也不是省油的燈，直接留言回覆：「藝術警察來囉！」至今也沒人明白亞當李維對LADY GAGA如此排斥的原因為何？在2019年的世界盃中場秀也有一段故事，當年為了聲援因為抗議警察暴力，而被足球聯盟刻意冷凍的黑人球員Colin Kaepernick，蕾哈娜、Jay-z、Cardi B等歌手都回絕了中場嘉賓的邀請，唯獨魔力紅選擇答應演出，讓許多觀眾非常不滿甚至連署抗議，當年的表演還被批根本是「有史以來最爛的中場秀」！之後亞當在IG上PO出有關呼籲種族平等的貼文時，許多網友都不買單，狠嗆他是雙面人。前貝斯手米基麥登（Mickey Madden）在2016年也曾因持有毒品古柯鹼被捕，然而當時他宣稱是初犯、毒品非本人持有，因此只有罰1天的社區服務。在2020年他又因為涉嫌家暴女友而遭到逮捕，面臨最高6年的刑期以及6千美金的罰款，他為了不影響團體自行選擇退團。主唱亞當李維和妻子貝哈蒂·普林斯露（Behati Prinsloo）結婚多年，還常常寫歌獻給老婆放閃，然而他在2022年驚爆出軌，有一名女模Sumner曝光和亞當的調情私訊，自爆兩人曾在貝哈蒂懷第三胎的期間交往長達一年多，亞當李維甚至問小三「生兒子的話可不可以以妳的名字Sumner來取名」。在女模之後還有多位女性跳出來爆料自己也收過亞當李維的調情訊息，超荒謬行徑讓他受到網友大力抨擊，然而亞當李維回應此事時卻說自己並沒有外遇，只是用輕率的方式做了逾矩的行為，態度避重就輕。